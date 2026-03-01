КСИР: три нарушивших правила американских и британских нефтяных танкера были поражены ракетами и сейчас горят

За последние 24 часа риски для коммерческого судоходства резко возросли

Фото: Реальное время

По меньшей мере три танкера получили повреждения у побережья Персидского залива после ударов США и Израиля по Ирану. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ответные действия Ирана, последовавшие за ударами, поставили торговые суда под угрозу сопутствующего ущерба.

За последние 24 часа риски для коммерческого судоходства резко возросли. Согласно опубликованной судоходной статистике, более 200 судов, включая нефтяные танкеры и суда для перевозки сжиженного газа, встали на якорь в районе Ормузского пролива и в прилегающих акваториях.

Ариана Ранцева