Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий замглавы Актанышского района

Ильшат Габдулхаев нарушил закон о противодействии коррупции

Прокуратура Актанышского района Татарстана добилась досрочного прекращения полномочий замглавы района Ильшата Габдулхаева в связи с утратой доверия за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, Габдулхаев представил недостоверные сведения о своих доходах за 2022—2024 годы, а также о доходах своей супруги.

Кроме того, в производстве органов следствия находится уголовное дело в отношении Габдулхаева по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения 1,4 млн рублей в качестве взятки за содействие в незаконном предоставлении муниципального земельного участка и совершение иных противоправных действий, которые доказали заинтересованность замглавы района при непринятии мер по предотвращению конфликта интересов.

— В связи с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла представление с требованием прекратить полномочия Габдулхаева в связи с утратой доверия, — говорится в сообщении.

Напомним, что Габдулхаева задержали в ноябре 2025 года.

Никита Егоров