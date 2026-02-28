По международному аэропорту Кувейта ударил беспилотник

Несколько сотрудников получили незначительные травмы

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотника. Незначительные травмы получили несколько работников, сообщает главное управление гражданской авиации.

— БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб, — говорится в его публикации в соцсети X.

Напомним, авиационные власти Кувейта решили закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Аналогичное решение приняли в Бахрейне, Ираке, Катаре. Иран сегодня нанес удары по американским базам в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

Галия Гарифуллина