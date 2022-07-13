За сутки в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 32 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуирован 32 361 человек, числе которых 5 463 ребенка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции в Россию вывезли 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка. За сутки проведено пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Местным жителям передали 477,6 тонны гумпомощи, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: function.mil.ru

В понедельник Минобороны России сообщало, что саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов.

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Татьяна Леухина