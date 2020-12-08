Митрополит Кирилл
Общая информация
Родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области.
Образование
1986 г.— окончил Московскую духовную семинарию.В монашество острижен в 1980 г.
Трудовая деятельность
1980-1981 гг. — иеродиакона в Успенском кафедральном соборе г. Владимира.
1981-1982 гг. — клирик Свято-Троицкого собора г. Александрова Владимирской области.
1982-1984 гг. — настоятель Никольского храма г. Киржача, благочинный церквей Киржачского округа.
1984-1987 гг. — настоятель Успенского кафедрального собора г. Владимира, секретарь архиепископа Владимирского и Суздальского, благочинный церквей Владимирского округа.
1987-1989 гг. — настоятель Феодоро-Тироновского кафедрального собора г. Кишинева, секретарь митрополита Кишиневского и Молдавского, благочинный церквей Кишиневского округа.
1989-1995 гг. — клирик Тульской епархии, секретарь митрополита Тульского и Белевского, благочинный церквей Тульского городского округа.
1995-2000 гг. — настоятель Никольского (на Ржавце) храма г. Тулы.
1999-2000 гг. — настоятель Всехсвятского кафедрального собора г. Тулы.
1998-2011 гг. — ректор Тульской духовной семинарии.
1998-2000 гг. — епископ Богородицкий, викарий Тульской епархии.
2000-2002 гг. — епископ Тульский и Белевский.
2002-2011 гг. — епископ Ярославский.
2011-2020 гг. — ректор Екатеринбургской духовной семинарии.
2011-2020 гг. — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
2011-2012 г.,2013-2014 г. — временный управляющий Каменской епархией.
С марта 2020 г. — временный управляющий Алапаевской епархией.
С августа 2020 г. — временный управляющий Серовской епархией.
С декабря 2020 г. — глава Татарстанской митрополии, Митрополит Казанский и Татарстанский.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 20036, ул. Карла Маркса, 9/15
- Телефон: (843) 292-02-13
- Email: eparhia-tatarstan@mail.ru
Дата последнего обновления: 08.12.2020