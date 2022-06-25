«Новый 1992-й»: заключенные по обмену с США, производство ичигов и первые компьютеры в школах

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 32-я

В годы распада СССР возникало немало как политических, так и экономических вопросов, например, нужно ли продолжать отмечать годовщину революции и как поддержать предприятия в условиях рынка? Тем временем в быту татарстанцев появлялось все больше элементов западного образа жизни: казанцы увлеклись аэробикой, в школы стали завозить первые компьютеры. В рамках спецпроекта «Новый 1992-й» корреспонденты «Реального времени» продолжают рассказывать, какой была жизнь республики 30 лет назад.

«Собрание в канун праздника»

7 ноября 1991 года в Казани скромно праздновали 74-ю годовщину Октябрьской революции. Представители политических партий, общественных движений, народные депутаты и ветераны войны и труда затронули вопросы демократизации общественной, экономической жизни и государственного строительства в новых условиях. И в конечном итоге решили, что традицию отмечать предстоящие годовщины революции сохранить нужно, так как это одна из важнейших вех в истории страны.

В Казанском филиале Центрального музея имени В.И. Ленина состоялось городское собрание в связи 74-й годовщиной Октябрьской революции. В нем приняли участие представители всех политических партий, общественных организаций и движений, народные депутаты, ветераны войны и труда. Открыл и ввел собрание исполняющий обязанности председателя Казанского городского совета Р.Х. Гумеров. На собрании выступил вице-президент республики В.Н. Лихачев.



Он и другие выступающие говорили о значении Октябрьской революции 1917 года, затронули широкий круг проблем демократизации общественной, экономической жизни, государственного строительства в новых условиях. Участники собрания пришли к выводу о необходимости и впредь отмечать годовщину Октябрьской революции, поскольку она является важнейшей вехой нашей истории*.

Фото: pastvu.com

В том же номере опубликовано выступление вице-президента ТАССР Василия Лихачева. В нем он не только говорит о важности Октябрьской революции для истории страны, но и обращает особое внимание на статус Татарстана в новой системе и размышляет о возможных изменениях в будущем — от полной независимости до экономического суверенитета в составе РСФСР. Отдельно вице-президент ТАССР затронул вопрос о необходимости создания многопартийной системы в образовавшемся после прекращения конституционного лидерства КПСС вакууме. Именно Лихачеву приписывают формулировку «об ассоциированном членстве Татарстана в Российской Федерации». Он занимал пост вице-президента Республики Татарстан с 1991 по 1995 год, затем, до 1998 года, работал председателем регионального Госсовета и заместителем председателя Совета Федерации. С 2011 по 2016 годы был депутатом Госдумы от Коммунистической партии РФ. Василия Лихачева не стало 8 апреля 2019 года.

«Выступление вице-президента ТАССР В.Н. Лихачева»



Октябрьская революция 1917 года заняла свое место в истории XX века. На этом факте строится консенсус тех, кто считает ее двигателем или ускорителем общественного прогресса, и тех, кто имеет противоположную точку зрения. Споры и оценки на эту тему продолжаются. Наверное, это объяснимо. Стоя на позиции объективного анализа, надо видеть и признавать те общечеловеческие ценности, которые пытались воплотить в революционных идеях, и, с другой стороны, деформации, отход от этих ценностей в революционной практике в ходе строительства нового общества, чему отдана сознательная жизнь не одного поколения советских людей.



Идеи равноправия граждан и народов, самоопределения наций, запрещения войны как средства решения межгосударственных споров и ряд других не потеряли своей актуальности и сегодня. Некоторые из них ныне признаны международно. И как своего рода парадокс, некоторые из них современное общество только начинает по-настоящему осваивать, примерять на себе практически, в деле. И прежде всего в сфере защиты прав человечества, уважения суверенитета, достоинства личности независимо от пола, национальности, религиозных и иных убеждений*.

Выбираю американскую аэробику

Сегодня занятиями аэробикой никого не удивишь. Памп-аэробика, степ-аэробика и даже аква-аэробика в наши дни доступна всем желающим. В начале девяностых мода на аэробику только входила в жизнь советских граждан. Благодаря прошедшему в Казани семинару по американской аэробике, татарстанские спортсмены добились высоких результатов на всесоюзном фестивале танцевально-ритмических видов гимнастики.

Председатель республиканской федерации массовой аэробики Галия Насырова выглядела при встрече очень довольной.



— Вы знаете, сезон сложился у нас удачно, — сообщила она. О нашем виде спорта газеты пишут нечасто, поэтому, воспользовавшись моментом, я хочу рассказать о нескольких состязаниях. Чуть больше года прошло, как в Казани состоялся первый семинар по американской аэробике, а теперь мы наблюдаем в республике настоящий ее бум. Весной в доме физкультуры «Синтез» прошел турнир представителей профессиональных обществ. Лучшей стала Нелли Закирова — тренер по шейпингу «Люкс-клуба» КГУ. Она же блеснула мастерством и на всесоюзном конкурсе «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.



На всесоюзном фестивале танцевально-ритмических видов гимнастики, который завершился недавно в Белгороде-Днестровском, сборная Татарстана была уже «не зеленым новичком». Конкуренция на помосте этого города оказалась весьма острой, но и среди двух сотен участниц не потерялась Нелли Закирова, заняв второе место*.

Фото: ed-glezin.livejournal.com

Заключенные — в США по обмену

Отношения России и США в 2022 году переживают серьезный кризис. Другое дело — в конце 1991-го, когда дипломатия между странами налаживалась даже на самых неожиданных уровнях. Так, из Владивостока в тот год пришли новости о том, что в местной газете получили письмо от американских заключенных строительного центра «Лимонный залив», штат Аляска. Авторы обращения предлагали завязать знакомство с заключенными Владивостока, причем не только посредством переписки, но и с обменом группами заключенных.

Владивосток. В редакцию газеты «Владивосток» пришло письмо от заключенных строительного центра «Лимонный залив» на Аляске (США). Они предлагают завязать знакомства между заключенными Аляски и Владивостока. При этом имеется в виду не только переписка, но и обмен группами заключенных. Похоже, народная дипломатия выходит на новый уровень*.



Жители японского города Ниигата в 1991 году, напротив, выразили недовольство, пообщавшись с нашими гражданами. Больше всего их возмутило поведение советских туристов. Во время стоянки в городе теплохода «Русь», как сообщает обслуживающая судно японская компания, туристы вели себя не очень дружелюбно. Среди всего прочего, отдыхающие отметились пьянством, воровством и валютными спекуляциями.



Токио. Поведение советских туристов в Японии вызывает беспокойство местных жителей. По некоторым сообщениям, японская фирма, занимавшаяся обслуживанием круизного теплохода «Русь», обратила на это внимание в письме представителям советских туристических организаций в Японии. В послании сообщается, что во время стояния теплохода в городе Ниигата полиция вынуждена была по просьбе горожан вести усиленное патрулирование. В письме приводятся факты воровства, валютных спекуляций и пьянства со стороны советских туристов. Японская фирма заявила, что «скандальное поведение советских туристов вызвало возмущение граждан Ниигата и может стать причиной определенных проблем и в будущем.*

Фото: zxdemos.ru

Компьютерное чудо в райцентре

Сегодня интернет, компьютерные классы, электронные доски и дневники — элементарное оборудование в школе. В начале девяностых появление в Арской средней школе №1 кабинета, оборудованного компьютерной техникой, было настоящим прорывом. Это было первое в республике учебное заведение, куда завезли компьютеры. Их появление ставили в заслугу директору школы З. Хасанову и преподавателю информатики Халилу Гайнутдинову. Технику прислала американская компания IBM по заказу Советского Союза — 1 тысячу систем на всю страну. Из них 12 получил Татарстан, каждый класс-комплект стоил 600 тысяч рублей, а для его установки требовалась специальная мебель, которую изготовили на местных предприятиях.

Арская средняя школа №1 — единственная сельская школа в республике, где оборудовали специальный класс, оснащенный новейшей компьютерной техникой. Заслуга в этом в первую очередь директора школы Э. Хасанова, руководства района и энтузиаста, преподавателя математики и информатики Х. Гайнутдинова. По советскому заказу американская фирма IBM поставила в нашу страну тысячу класс-комплектов на базе самой современной вычислительной техники. Татарстан получил 12 таких комплектов, каждый стоимостью 600 тысяч рублей.*

Ичиги, которые «кусаются»

Арское производственное объединение национальной обуви в 1991 году похвасталось открытием чехословацкой линии по пошиву ичигов и чувяков. В новых экономических реалиях план удавалось перевыполнять в два раза — гордились сотрудники предприятия. Вот только автор материала отмечает, что достижение экономических показателей достигается в основном за счет роста цены на готовые изделия, при этом объемы производства не наращивались. В дальнейшие годы на предприятии все складывалось не так хорошо, на фабрике ввели процедуру банкротства. В 2002 году она перешла в частные руки, а в 2006-м — была закрыта.



Фото: Виталий Калин/evening-kazan.ru

В будущем году Арское производственное объединение национальной обуви отметит свое двадцатилетие.



Здесь выпускают вышитые ичиги и чувяки, домашнюю обувь, в том числе с национальным узором. Открыта новая линия по пошиву модельной обуви на чехословацкой технике.



— За счет изменений ассортимента, — рассказывает главный инженер объединения Ф. Хабиров, — мы намного перевыполняем планы и в условиях рынка работаем стабильно, успешно решая социальные проблемы. Планируем расширить жилой фонд, построить социально-культурный комплекс, куда войдут Дом культуры и детский сад с бассейном. На территории объединения есть свой фирменный магазин.



Все это хорошо, только вот каким путем добивается коллектив объединения перевыполнения плана почти в два раза? К сожалению, секрет не в росте объемов выпуска изделий. Просто растет цена на обувь. Стоят ичиги в магазине больше 400 рублей. Вот и подумайте, во что обходится народная любовь к национальной обуви.*

Эмиль Зиянгиров, Ангелина Панченко