«Именно он придумал формулировку об ассоциированном членстве Татарстана в Российской Федерации»

В возрасте 67 лет умер Василий Лихачев, политик и дипломат, чью роль в становлении современной истории Татарстана и России невозможно переоценить

Фото: Максим Платонов

Сегодня не стало Василия Лихачева, политика, который сыграл большую роль в новейшей истории Татарстана. Василий Лихачев работал в федеральных органах власти и представлял Россию за рубежом. Лихачев умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, спустя полгода после добровольной отставки с поста члена Центризбиркома РФ. Лихачев был одним из авторов первого Договора между Татарстаном и Россией, ему принадлежит формулировка об «ассоциированном членстве», которая позволила достигнуть компромисса в отношениях с федеральным центром.

«Лихачев был вторым человеком и олицетворял позицию русской части населения»



Василия Лихачева сегодня вспоминают и соболезнуют его близким не только в Татарстане, где он сыграл ключевую роль в становлении республики, но и в России. Лихачев был политиком федерального масштаба. В последние годы работал в Центризбиркоме и курировал проведение выборов за пределами России. Уволился с этой должности в сентябре 2018-го. Говорили, что у Лихачева возникли расхождения с Эллой Памфиловой во взглядах на работу, сам политик объяснял уход тем, что выполнил задачи, которые были перед ним поставлены.

— Не так давно его видел, знал, что он болеет, но он держался хорошо, незаметно по нему было, что он борется с тяжелой болезнью. Все как обычно — улыбался, веселый, остроумный, активный. Очень неожиданно, — вспоминает последнюю встречу с Василием Николаевичем Олег Морозов, сенатор от Татарстана.

Путь в политику Лихачев начал с Казани. В 1988 году он, Олег Морозов и Андрей Бусыгин (заместитель министра культуры РФ в 2008—2013 гг., — прим. ред.) пришли работать в Татарский обком КПСС.

— Тогда забавная история была — в татарский обком без опыта, прямо из университета, пришли три молодых доцента и возглавили три отдела. Это была красивая идея [первого секретаря татарского обкома КПСС Гумера] Усманова пригласить молодых ребят без опыта, но с каким-то университетским багажом на партийную работу, — рассказал «Реальному времени» Олег Морозов.

Лихачев был вторым человеком в Татарстане, в 1991—1995 годах — вице-президент республики, потом председатель Госсовета РТ. Этому предшествовали глобальные перемены в политическом устройстве России и Татарстана.

— Ни один даже самый яркий политик, каким был Минтимер Шарипович, не в состоянии решать задачи, если рядом нет команды, и Лихачев, Фарид Мухаметшин, а позже Рустам Минниханов были командой первого президента. Лихачев был вторым человеком и олицетворял позицию русской части населения, поскольку было важно, что первый человек — Шаймиев и рядом с ним человек с русской фамилией. Это было важно для межнационального баланса, чтобы принимать непростые решения, чтобы командно эти решения отстаивать, и здесь роль Лихачева невозможно переоценить. Он универсальный человек — ученый, политик-практик и надежный товарищ. Ни разу не было случая, чтобы я мог его упрекнуть. Он был безупречным и в дружбе, и в позициях, — вспоминает Лихачева Морозов.

Вице-президент РТ Василий Лихачев, президент России Борис Ельцин, президент Татарстана Минтимер Шаймиев и первый зампред правительства РФ Олег Сосковец, 1994 год. Фото Михаила Козловского



«Он оставался человеком очень интеллигентным в любом диалоге — публичном и личном»

О том, что работа Василия Лихачева в Татарстане пришлась на непростые годы, на его роль в этом процессе обращает внимание Любовь Агеева, его пресс-секретарь с 1995 по 1998 год, главный редактор журнала «Казанские истории».

— Мы часто говорим, что человек внес большой вклад в общее дело, это такая общая фраза, но по отношению к Василию Николаевичу можно конкретно сказать, что он внес. Именно он придумал формулировку об ассоциированном членстве Татарстана в Российской Федерации. Эта формулировка смогла найти взаимопонимание, установить компромисс, который искали и не могли найти. Он внес совершенно конкретный вклад в историю взаимоотношений республики и федерального центра и имел прямое отношение к их урегулированию, — говорит Агеева.

Агеева вспоминает Лихачева как удивительного, интеллигентного политика, отличавшегося от своих коллег.

— Он как-то умудрялся существовать в законах власти человеком, не внедренным глубоко в те традиции, которые у власти были. У нас в парламенте, когда он работал, не было жесткой субординации, депутаты общались с ним как с равным, как с товарищем, критиковали, иногда обижали его во время дискуссий. Но он оставался человеком очень интеллигентным в любом диалоге — публичном и личном. И ему было, наверное, сложно работать в парламенте. Меня печалило, что вокруг его фигуры ходит много недомолвок, его обвиняли во всех грехах, и часто несправедливо. Но он всегда любил Татарстан. Его так обидели здесь, что дверь захлопни и забудь. Но он всегда думал о республике и всегда старался помочь. В Брюсселе (в 1998—2003 годах Лихачев был постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе, — прим. ред.) он явно продвигал Татарстан среди других российских регионов.

Я посмотрела комментарии в интернете, и люди искренне соболезнуют родным и отмечают те же качества, о которых я вам сказала, значит, это видели не только те, кто с ним близко работал, но и все остальные. Для нас это большая потеря, — говорит Любовь Агеева.

«Хотя и не говорил по-татарски, но татарскую речь понимал»

Соболезнования родным Василия Лихачева сейчас приходят со всей России. Он, кроме международного направления, отвечал также за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Курировал Марий Эл, Мордовию, Удмуртию, Пензенскую область. Но больше всего его смерть потрясла тех, с кем он долгое время работал в Татарстане.



— Василий Николаевич, еще работая в аппарате обкома КПСС в 1980-е годы, показал себя не просто квалифицированным юристом, но и творческим человеком. В начале 90-х годов непосредственно при его участии находились развязки по формированию первого Договора 1994 года, — говорит Марат Галеев, председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана.

— В тот период создавался законодательный каркас рыночной экономики Татарстана. В условиях отсутствия законов на федеральном уровне республиканские законодательные новеллы в сфере приватизации, развития различных аспектов рыночной экономики, создания инвестиционной привлекательности не имели аналогов на уровне Федерации. Данные законы были действительно новаторскими. Так сложилась судьба, что Василий Лихачев проработал в Государственном совете неполный срок, ушел на федеральный и международный уровень. Его годы работы в Татарстане были связаны с формированием новой государственности республики в рамках Российской Федерации. Еще раз подчеркну — в политически конфликтных ситуациях, когда необходимы были мудрость, склонность к компромиссам. Роль Василия Лихачева в данных процессах была существенной, — отметил он.

— Работая руководителем парламента Татарстана, Василий Николаевич являлся еще и заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ, поэтому обладал очень широкими полномочиями, которыми максимально пользовался во благо Татарстана. Он был политиком российского и международного масштаба. Большой вклад внес в развитие федерализма в России, в частности, в подготовку и подписание первого Договора между органами власти Российской Федерации и Республики Татарстан, — вспоминает Разиль Валеев, председатель комитета по образованию, культуре, науке и говорит вопросам Госсовета РТ.

— В конце 1990-х годов благодаря мудрости и высочайшему профессионализму татарстанских политиков удалось сохранить межнациональный мир и общественное согласие в республике, найти компромиссные и цивилизованные пути выхода из кризиса в отношениях между федеральным центром и республикой. Мне всегда импонировали человечность и интеллигентность Василия Николаевича. Он любил читать и ценил литературу, разбирался в искусстве. Хотя и не говорил по-татарски, но татарскую речь понимал. Открывал заседания парламента на татарском языке, — вспоминает Валеев.

— Знал Василия Николаевича со студенческих лет. Учились вместе на юридическом факультете Казанского государственного университета. Уже в то время его отличали стремление к знаниям, профессионализму, порядочность, ответственность, оптимизм, интеллигентность, доброта, отзывчивость и внимание к людям. Эти качества он пронес через всю жизнь, на каких бы высоких постах ни трудился, — отмечает Шакир Ягудин, председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

— Возглавляя Государственный совет Республики Татарстан в 1995—1998 годах, многое сделал для повышения роли и авторитета парламента, в том числе опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права. Авторитетный правовед, государственный деятель и человек с большой буквы — таким останется он для нас навсегда, — соболезнует он родным и близким Лихачева.

— Сегодня пришло печальное известие. Ушел из жизни наш коллега, известный политик республиканского, российского, международного уровня Василий Лихачев. Он внес большой вклад в развитие законодательства Татарстана, укрепление международного сотрудничества, становление демократических институтов. Память о нем и непростых годах совместной работы навсегда останется в наших сердцах, — отозвался на личной странице в «Инстаграме» преемник Лихачева на посту председателя Госсовета Фарид Мухаметшин. Его известие о смерти коллеги застало в краткосрочном отпуске.

Василия Лихачева похоронят в Казани

Как сообщили в полпредстве Татарстана в Москве, в столице с Василием Николаевичем простятся 9 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25. Начало церемонии прощания — в 11.00

Похоронят Лихачева в Казани, место и время проведения церемонии прощания определяются.

Последнее расширенное интервью «Реальному времени» Василий Лихачев дал в феврале 2017 года по случаю Дня дипломатического работника. Корреспондент издания побеседовал с ним о новых формах дипломатии, трендах в международных отношениях, татарстанцах, которые отличились на дипломатическом поприще, ниве внешней политики России.

Дарья Турцева