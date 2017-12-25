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«Новый 1992»

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«Новый 1992»

Татарстан провожает 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожие на нынешние времена: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

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