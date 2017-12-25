«Новый 1992»
Татарстан провожает 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожие на нынешние времена: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.
- «Новый 1992»: миллионеры на «Сорочке», КАМАЗ в Париже и «перестройка» в банях Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 5
- «Новый 1992»: вера в казанских нефтехимиков, подарки депутатам и английские джипы в Татарстане Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 3-я
- «Новый 1992»: Вагнер и Анне Вески в Казани, прощание с «Икарусами» и «параллельные деньги» Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 1