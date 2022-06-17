Хабиров — об инвестиционном рейтинге: «Мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал позицию республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Согласно результатам, Башкортостан оказался на пятом месте.



— Мы очень признательны за оценку нашей работы за этот год. Прошлый рейтинг мы тоже были пятыми. Я вот думаю, сейчас домой приеду, жители спросят у меня: как ты вот приехал? Я скажу: ну мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил.

Напомним, Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области. Вице-премьер России Андрей Белоусов на полях ПМЭФ, комментируя результаты рейтинга, отметил, что в республике невероятно развита инфраструктура поддержки бизнеса. Татарстан достиг «максимума» в категории качества регионального законодательства по оценке инвесторов. У республики по этому показателю — 4,9%.

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Татьяна Леухина