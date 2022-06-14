Основной ход трассы М-12 Москва — Казань планируют открыть в конце 2023 года

Фото: ГК "Автодор"

Движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Вот основной ход будет закончен к концу 2023 года, то есть уже из Москвы до объезда Казани будет построен, — заявил он. Уже в следующем году по ней поедут машины.

Остальной объем работ — строительство съездов и очистных сооружений, благоустройство прилегающей территории — планируется выполнить в 2014 году, уточнил Марат Хуснуллин. На сегодняшний день на некоторых участках работы ведутся с опережением.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Есть участки, где люди полноценно работают двухсменную смену, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Хуснуллин рассказывал, что ежедневно в строительстве скоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань задействованы 17 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. По его словам, в третьем квартале 2022 года к строительным работам уже будут привлечены 31 тысяча человек и 9 тысяч единиц техники. Как отметил вице-премьер, несколько объектов планируют запустить уже в этом году.

Строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до более чем 800 миллиардов рублей. Марат Хуснуллин рассказывал, что стоимость проекта выросла из-за удорожания стройматериалов и дополнительных объемов — в частности, это касается продления трассы с учетом выхода на Екатеринбург.

Накануне Хуснуллин совершил облет трассы М-12. В частности, он ознакомился с ходом строительства моста через Волгу в Татарстане. Он поставил задачу сократить сроки работ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В начале июня президент России Владимир Путин назвал строительство трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства.



Татьяна Демина