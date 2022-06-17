Президент Татарстана подписал 14 соглашений на ПМЭФ

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме президент Татарстана Рустам Минниханов подписал 14 соглашений. Об этом сообщает его пресс-служба.

Еще шесть соглашений подписано в присутствии Минниханова. На полях ПМЭФ президент Татарстана провел 35 встреч.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, 16 июня Татарстан заключил соглашения с АО «Почта Банк» и ПАО «Газпром нефть». Сегодня республика подписала еще два документа — о научно-техническом сотрудничестве с «ДОМ.РФ» и о взаимодействии между Росавтодором, «ДОМ.РФ» и Татарстаном.



Кроме того Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз».



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Татьяна Демина