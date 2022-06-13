Марат Хуснуллин в Татарстане поручил ускорить работы по строительству М-12

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин ознакомились с ходом строительства моста через реку Волга, который станет частью трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Минниханов и Хуснуллин провели совещании, на котором обсудили темпы строительства трассы М-12 Москва — Казань. Вице-премьер поставил задачу ускорить сроки работ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента РТ

Марат Хуснуллин обратил внимание, что проект является очень сложным — объекты такого уровня строятся много лет. Несмотря на это М-12 планируется ввести фактически за три года.

— Работы на строгом контроле, стоит задача сдать все в срок!, — написал в своем личном telegram-канале президент Татарстана.



В начале июня президент России Владимир Путин назвал строительство трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства.



Хуснуллин рассказывал, что ежедневно в строительстве скоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань задействованы 17 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. По его словам, в третьем квартале 2022 года к строительным работам уже будут привлечены 31 тысяча человек и 9 тысяч единиц техники. Как отметил вице-премьер, несколько объектов планируют запустить уже в этом году.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до более чем 800 миллиардов рублей. Марат Хуснуллин рассказывал, что стоимость проекта выросла из-за удорожания стройматериалов и дополнительных объемов — в частности, это касается продления трассы с учетом выхода на Екатеринбург. Хуснуллин отметил, что дополнительных усилий потребовало появление.

Дарья Акимова