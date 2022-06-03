Хронология военной спецоперации: самое важное за 3 июня
Ключевые события 100-го дня специальной военной операции России на Украине
День 100-й: вывоз украинского зерна через Россию и Белоруссию, новые меры для ускорения темпа спецоперации на Украине
По данным Министерства обороны России на 3 июня, с начала специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1 087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3 386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1 760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 376 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили три беспилотных летательных аппарата, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая (ДНР).
- Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
- Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске (ДНР).
- Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, а столицы России и Луганской республики стали городами-побратимами. Отметим, что Казань является городом-побратимом Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, 20 лет — договор о партнерских отношениях заключили в 2002 году.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт. Он также, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции, заявил, что на этот вопрос может ответить лишь Минобороны.
- Заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко заявил, что мемориальный комплекс Саур-Могила в память о воинах Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса, разрушенный украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, надо восстановить «по высшему разряду».
- Минобороны России опубликовали кадры работы многопрофильного медицинского учреждения в ЛНР.
- Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немцев.
- Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в ЛНР украинское пособие о диверсионной деятельности. Пособие издано в 2022 году неким «Центром национального сопротивления Украины». Других выходных данных книга не имеет. Отмечается, что обложка оформлена на украинском языке, а текст — на русском.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ начинается серьезный конфликт. По его словам, руководство армии осознало, что военные больше не могут продолжать сопротивление.
- Также Лукашенко рассказал, что лучшим среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с президентом России Владимиром Путиным, является белорусское.
- И сама Россия готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Как заявил российский президент Владимир Путин, страна не намерена выдвигать «никаких условий». По его словам, в портах Украины остаются десятки судов, чьи экипажи находятся в заложниках.
- Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли сообщил, что в случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 млн человек могут оказаться на грани голода.
- Хорватский наемник ранен на Украине и будет возвращен в республику на лечение, сообщает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии. Отмечается, что Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего, пишет «РИА Новости».
- Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет. Напомним, служба безопасности страны в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
- Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал, что жители страны обеспокоены последствиями конфликта на Украине, в частности ростом стоимости топлива и продовольствия.
- Минобороны России также показали видео работы подразделений связи.
- Заместитель командира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко заявил, что Служба безопасности Украины похитила его дочь и принуждает его к сотрудничеству.
- Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по части 2 статьи 235 «захват заложников» против похитителей его дочери.
- Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о массовом характере похищений людей на Украине по идеологическим мотивам. По ее словам, на данный момент поступило определенное количество обращений от родственников похищенных на территории Украины граждан.
- Политтехнолог Марат Баширов заявил, что решение о вхождении в состав России Херсонской и части Запорожской области, которые были освобождены в ходе специальной военной операции, нужно принимать только после соответствующих референдумов, пишет «РИА Новости».
- Независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказал, что ВСУ обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области так же, как они это делали в Донбассе.
- Кроме того, Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск.
- Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что в Донбассе украинские военные обстреляли автомобили с журналистами, в том числе сотрудников самого телеканала и агентства «Рейтер». По словам корреспондента, водитель погиб на месте, раненых журналистов госпитализировали, группа телеканала не пострадала.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время нет смысла рассуждать о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль.
- Она также добавила, что украинские военные применяют поставляемое из США вооружение против гражданского населения. Захарова подчеркнула, что это «реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать».
- В Минобороны России сообщили, что первая группа участников спецоперации на Украине, имеющих ограничения из-за ранений, завершила переподготовку в филиале госпиталя Вишневского и отправится к новым местам службы.
- Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости» по административному делу о дискредитации российских военных.
- Лидер входящего в правительственную коалицию Италии «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Джузеппе Конте высказался против новых поставок оружия Киеву и призвал сконцентрировать усилия на поиске дипломатического решения украинского кризиса.
- Следственный комитет России за 8 лет возбудил более 1 030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов — более 350 человек. Отмечается, что среди них представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники.
- В ведомстве также сообщили, что украинские военные серьезно повредили в Мариуполе порядка 70% домов, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению.
- Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской республики проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода «Азот». По его словам, не исключено, что это вброс со стороны ВСУ, направленный на затруднение наступления.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы. Кроме того, глава МО попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против неонацистов.
- Делегация из Магаданской области приехала в город Ждановку ДНР, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Председатель правительства региона Андрей Белозерцев рассказал, что область взяла шефство над городом и займется подготовкой к отопительному сезону и новому учебному году.
- Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег украинские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что ЕС «осуждает указы президента России от 25 мая и 30 мая», которые упрощают процесс предоставления российского гражданства гражданам Украины в этих регионах.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
*СМИ, выполняющие функции иностранного агента
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