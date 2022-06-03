Хронология военной спецоперации: самое важное за 3 июня

Ключевые события 100-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

День 100-й: вывоз украинского зерна через Россию и Белоруссию, новые меры для ускорения темпа спецоперации на Украине

По данным Министерства обороны России на 3 июня, с начала специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1 087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3 386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1 760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 376 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили три беспилотных летательных аппарата, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая (ДНР).

Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске (ДНР).

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, а столицы России и Луганской республики стали городами-побратимами. Отметим, что Казань является городом-побратимом Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, 20 лет — договор о партнерских отношениях заключили в 2002 году.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт. Он также, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции, заявил, что на этот вопрос может ответить лишь Минобороны.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко заявил, что мемориальный комплекс Саур-Могила в память о воинах Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса, разрушенный украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, надо восстановить «по высшему разряду».

Минобороны России опубликовали кадры работы многопрофильного медицинского учреждения в ЛНР.

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немцев.

Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в ЛНР украинское пособие о диверсионной деятельности. Пособие издано в 2022 году неким «Центром национального сопротивления Украины». Других выходных данных книга не имеет. Отмечается, что обложка оформлена на украинском языке, а текст — на русском.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ начинается серьезный конфликт. По его словам, руководство армии осознало, что военные больше не могут продолжать сопротивление.

Также Лукашенко рассказал, что лучшим среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с президентом России Владимиром Путиным, является белорусское.

Фото: kremlin.ru

И сама Россия готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Как заявил российский президент Владимир Путин, страна не намерена выдвигать «никаких условий». По его словам, в портах Украины остаются десятки судов, чьи экипажи находятся в заложниках.

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли сообщил, что в случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 млн человек могут оказаться на грани голода.

Хорватский наемник ранен на Украине и будет возвращен в республику на лечение, сообщает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии. Отмечается, что Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего, пишет «РИА Новости».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет. Напомним, служба безопасности страны в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука по поручению Владимира Зеленского.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал, что жители страны обеспокоены последствиями конфликта на Украине, в частности ростом стоимости топлива и продовольствия.

Минобороны России также показали видео работы подразделений связи.

Заместитель командира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко заявил, что Служба безопасности Украины похитила его дочь и принуждает его к сотрудничеству.

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по части 2 статьи 235 «захват заложников» против похитителей его дочери.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о массовом характере похищений людей на Украине по идеологическим мотивам. По ее словам, на данный момент поступило определенное количество обращений от родственников похищенных на территории Украины граждан.

Политтехнолог Марат Баширов заявил, что решение о вхождении в состав России Херсонской и части Запорожской области, которые были освобождены в ходе специальной военной операции, нужно принимать только после соответствующих референдумов, пишет «РИА Новости».

Независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказал, что ВСУ обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области так же, как они это делали в Донбассе.

Кроме того, Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск.

Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что в Донбассе украинские военные обстреляли автомобили с журналистами, в том числе сотрудников самого телеканала и агентства «Рейтер». По словам корреспондента, водитель погиб на месте, раненых журналистов госпитализировали, группа телеканала не пострадала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время нет смысла рассуждать о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль.

Она также добавила, что украинские военные применяют поставляемое из США вооружение против гражданского населения. Захарова подчеркнула, что это «реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать».

В Минобороны России сообщили, что первая группа участников спецоперации на Украине, имеющих ограничения из-за ранений, завершила переподготовку в филиале госпиталя Вишневского и отправится к новым местам службы.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 150 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости» по административному делу о дискредитации российских военных.

Лидер входящего в правительственную коалицию Италии «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Джузеппе Конте высказался против новых поставок оружия Киеву и призвал сконцентрировать усилия на поиске дипломатического решения украинского кризиса.

Следственный комитет России за 8 лет возбудил более 1 030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, среди фигурантов — более 350 человек. Отмечается, что среди них представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники.

В ведомстве также сообщили, что украинские военные серьезно повредили в Мариуполе порядка 70% домов, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению.



Фото: realnoevremya.ru

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Луганской республики проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода «Азот». По его словам, не исключено, что это вброс со стороны ВСУ, направленный на затруднение наступления.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы. Кроме того, глава МО попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против неонацистов.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Делегация из Магаданской области приехала в город Ждановку ДНР, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Председатель правительства региона Андрей Белозерцев рассказал, что область взяла шефство над городом и займется подготовкой к отопительному сезону и новому учебному году.

Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег украинские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что ЕС «осуждает указы президента России от 25 мая и 30 мая», которые упрощают процесс предоставления российского гражданства гражданам Украины в этих регионах.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента