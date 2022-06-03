Казань и Донецк являются городами-побратимами с 2002 года

Казань является городом-побратимом Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, 20 лет. Договор о побратимстве и партнерских отношениях заключили в 2002 году.

В прошлом году стороны реализовали проект «Помощь детям Донбасса», подразумевавший организацию экскурсионной поездки в Россию, в частности в Казань, для детей и родителей из пострадавших от обстрелов районов города Горловки ДНР. Кроме автобусной экскурсии, для них провели экскурсию в Казанском кремле.



Фото: commons.wikimedia.org (Донецк)

О сотрудничестве двух городов до 2014 года, до провозглашения ДНР, на сайте мэрии города не уточняется.

Два дня назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, где после встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым подписал декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени», заявила, что республика не останется в стороне и окажет помощь освобожденным территориям Донбасса. В случае принятия республикой конкретных решений о взятии шефства над территориями Донбасса об этом сообщат отдельно.



Татьяна Леухина