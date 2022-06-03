Президент России заявил, что страна готова обеспечить вывоз украинского зерна

Россия готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные стране порты. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении, — приводит его слова ТАСС.

Как отметил президент России, страна не намерена выдвигать «никаких условий». По его словам, в портах Украины остаются десятки судов, чьи экипажи находятся в заложниках.

Фото: kremlin.ru

Самый простой путь вывезти украинское зерно, как считает Путин, проходит через Белоруссию. Однако в таком случае необходимо снять санкции с Минска. Российский лидер также заявил о возможности вывоза продукции из порта Бердянска.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна. Но это возможно при условии разминирования Киевом заблокированных прибрежной акватории и портов.

Диана Жиленкова