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Шойгу на встрече с Кадыровым определил новые меры для ускорения темпа спецоперации на Украине

11:56, 03.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Шойгу на встрече с Кадыровым определил новые меры для ускорения темпа спецоперации на Украине
Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что тот определил новые задачи для ускорения операции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, они предметно обсудили вопросы проведения спецоперации и определили дальнейшие пути взаимодействия. Принятые Шойгу меры подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Они позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров.

Кадыров также поблагодарил министра за высокую оценку работы чеченских спецподразделений.

Фото: кадр видео Минобороны России

В конце мая Шойгу заявлял, что Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. Это делается для обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирных граждан.

Дарья Акимова
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