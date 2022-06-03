Шойгу на встрече с Кадыровым определил новые меры для ускорения темпа спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что тот определил новые задачи для ускорения операции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, они предметно обсудили вопросы проведения спецоперации и определили дальнейшие пути взаимодействия. Принятые Шойгу меры подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Они позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров.

Кадыров также поблагодарил министра за высокую оценку работы чеченских спецподразделений.

Фото: кадр видео Минобороны России

В конце мая Шойгу заявлял, что Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. Это делается для обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирных граждан.

Дарья Акимова