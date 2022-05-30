Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 мая

Ключевые события 96-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны

День 96-й: США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты, взрывы в Донецке, теракт в Мелитополе

По данным Министерства обороны России на 30 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1 064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1 731 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 3 294 единицы специальной военной автомобильной техники.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией за сутки поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, доставляющего материальные средства в зону специальной военной операции.

Ведомство также сообщило, что российские артиллеристы ударили по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Отмечается, что в результате удара уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

Сегодня в центре города Мелитополя Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Власти квалифицировали взрыв как террористический акт. Всего пострадали два человека.

В ДНР заявили, что украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили три школы — гуманитарная гимназия, 5-я школа и 22-я. Погибли три человека, трое пострадали.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона с Украиной усилены меры безопасности — направлены дополнительное вооружение и личный состав.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал «оккупацией» время нахождения региона под контролем киевского режима. «Это исконно русская земля и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов», — заявил он.

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые могут находиться в районе Северодонецка в Донбассе. По его словам, данный батальон стал «целью номер один».

Он также добавил, что в Северодонецке под контролем осталось «дочистить» 15—17% жилого сектора, остальная территория полностью зачищена.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что региональные аграрии начали продажу зерна в Россию. По его словам, полноценная уборка зерновых начнется с 20 июня, а на данный момент зерно направляется на продажу через Крым.

По данным опроса ВЦИОМ, 72% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине, 20% (каждый пятый респондент) считает, что в первую очередь Россия таким образом хочет защитить население Донбасса.

Фото: Минобороны РФ

Житель пригорода Северодонецка рассказал, что в местном аэропорту находилась тюрьма и пыточная СБУ для пленных ополченцев ДНР. По его словам, в аэропорту пленных размещали в автомобильных боксах, где раньше стояли пожарные машины и прочая техника.

«РИА Новости» сообщает, что грузовое судно «Астрахань» под российским флагом готово выйти из порта Мариуполя. Уточняется, что в настоящее время погрузка металла закончена. Для разрешения выхода из порта необходимо выполнить ряд формальностей.

СК РФ сообщил, что российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину. Будут приняты меры к документированию фактов преступлений наемников и установлению их личностей, подчеркнули в ведомстве.

Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт ВСУ в ЛНР. Отмечается, что в нем были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты, военная форма, более 3,5 тысячи патронов различного калибра, а также гранатометы иностранного производства.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами «Тулумбас».

Первый заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник сообщил, что в украинской столице приостановлен процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов, пишет «РИА Новости».

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров украинских войск по делу о геноциде. Уточняется, что данная мера пресечения избрана в отношении командиров подразделений ВСУ Махова и Полякова.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предлагает выпускать мужчин призывного возраста из страны за $3—5 тысяч. Напомним, на Украине с 24 февраля введен режим военного положения, а на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории ДНР находится порядка 2,3 тысяч военнопленных с «Азовстали». По его словам, отношение к ним как к обычным военнопленным, с ними работают следователи.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем для обсуждения стала ситуация на Украине. В ходе разговора стороны затронули вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, а также устранения минной угрозы в их акваториях.

Глава назначенной Киевом «военной администрации Донецкой области» Павел Кириленко в понедельник заявил, что ситуация на полях сражений для киевского режима очень тяжелая, сообщает «РИА Новости».

Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и получения научных степеней.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль 80—90% территории Камышевахи в ЛНР.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что семь мирных жителей Донецкой республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние 2 дня из-за обстрелов со стороны ВСУ. По ее словам, украинские войска «целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли».

Также Морозова добавила, что теперь в зону риска перешли тыловые территории ДНР, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014—2015 годах.

Штаб ДНР сообщил об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не станут отправлять на Украину ракетные системы, дальность действия которых позволила бы Киеву наносить удары по российской территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае атаки на свои города нанесла бы удары по центрам принятия «преступных решений», часть из которых находится «совсем не в Киеве».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования гвардейской — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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