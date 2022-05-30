Российская армия нанесла удар по ангару завода «Океан» в Николаеве

Российские артиллеристы уничтожили 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.



Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

Перехвачены 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а еще склад боеприпасов в ДНР.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что высокоточные ракеты большой дальности ВКС России уничтожили крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях.

Маргарита Головатенко