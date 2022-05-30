Путин обсудил с президентом Турции ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем для обсуждения стала ситуация на Украине.

В ходе разговора стороны затронули вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, а также устранения минной угрозы в их акваториях. Путин отметил готовность России содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов во взаимодействии с партнерами из Турции.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, предложение российского лидера касается и вывоза зерновых из украинских портов. Россия может также экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих санкций против страны, передает ТАСС.

Неделей ранее Эрдоган заявил, что Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», а оказала Киеву серьезную и полезную помощь вместо этого. Страна приложила самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира.

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Диана Жиленкова