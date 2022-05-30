Байден сообщил об отсутствии планов отправлять на Украину ракеты, способные наносить удары по России

Правительство США не намерено отправлять на Украину ракеты, которые могут атаковать российскую территорию. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

— Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России, — приводит его слова ТАСС.

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В этом месяце Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. До этого американский президент сообщил о выделении дополнительной военной поддержки стране на $150 млн. Вашингтон принял решение передать Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

По последним данным Минобороны, российские артиллеристы уничтожили еще 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве.

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Диана Жиленкова