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Байден сообщил об отсутствии планов отправлять на Украину ракеты, способные наносить удары по России

17:19, 30.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден сообщил об отсутствии планов отправлять на Украину ракеты, способные наносить удары по России
Фото: kremlin.ru

Правительство США не намерено отправлять на Украину ракеты, которые могут атаковать российскую территорию. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

— Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

В этом месяце Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. До этого американский президент сообщил о выделении дополнительной военной поддержки стране на $150 млн. Вашингтон принял решение передать Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

По последним данным Минобороны, российские артиллеристы уничтожили еще 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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