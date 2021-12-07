«Ради 76 млн похитили и накачали наркотой»: Верховный суд РТ принял дело о криминальной смене директора

В «распиле» чужого бизнеса обвиняют племянника и водителя экс-председателя райсуда

Фото: Ирина Плотникова

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по резонансному делу о вымогательстве, похищении в Набережных Челнах бизнесмена и афере с перерегистрацией его фирмы на подставных директоров ради увода активов на 76,8 млн рублей. На скамью подсудимых Елабужского горсуда отправлен бывший глава межрайонной налоговой службы Алмаз Сафин, перед Верховным судом Татарстана предстали еще четверо, включая Дениса Набиева, родственника федерального судьи в отставке. Как выяснило «Реальное время», предполагаемого организатора ОПГ — «лица с особым правовым статусом» — среди подсудимых пока нет.

На два суда — пять обвиняемых и один потерпевший



В Верховном суде Татарстана состоялось первое заседание по делу в 32 томах против безработных челнинцев Дениса Набиева, Альберта Зарипова и Марселя Салахова. Все трое в сговоре с некими неустановленными лицами обвиняются в похищении человека и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Кроме того, Набиеву и Зарипову инкриминируют мошеннический увод 76,8 млн рублей со счета ижевской компании «Кишер».

Потерпевшим по делу признан директор «Кишера» Вячеслав Утробин. После пережитого снял фирму с налогового учета в Татарстане и перерегистрировал в Удмуртии.

По версии СК, в 2017 году стараниями ОПГ Утробина не смогли сместить силой с руководящего поста и сделали это хитростью: обманули налоговую липовыми документами и явлением «двойника» с поддельным паспортом. В уголовном деле этот «двойник» — челнинский бизнесмен, а в прошлом — водитель председателя Менделеевского райсуда Алексей Кайманов — получил статус досудебщика. Он полностью признал вину, дал показания против сообщников, раскрыв неизвестные детали дела.

Важный нюанс: в июле 2020-го Кайманов получил 8 лет колонии строгого режима за контрабандный вывоз через границу РФ с Кыргызстаном 17 тонн ядовитого вещества — метанола, а также мошенничество в крупном размере. Однако в октябре 2020-го этот приговор Тукаевского райсуда отменили в апелляции: Верховный суд РТ отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Обратно в Тукаевский суд оно не вернулось...

Первое уголовное дело о преступлении против Утробина Следком Татарстана возбудил в октябре 2019 года. Фото: Максим Платонов

Именно Кайманов выступал директором и учредителем ООО «ГК Кайманофф», которую силовики считают одним из финальных звеньев преступной цепочки. Заметим, что юридический адрес компании — Менделеевск, улица Пионерская, 7 — полностью совпадает с адресом районного суда, которым в 2007—2019 годах руководил дядя подсудимого Дениса Набиева.

Первое уголовное дело о преступлении против Утробина Следком Татарстана возбудил в октябре 2019 года. Первые задержанные появились в марте 2020-го, и позднее все материалы были переданы в 3-е следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.

На финише следователи выделили в отдельное производство дело бывшего главы межрайонной инспекции ФНС №9 по РТ Алмаза Сафина и отправили его на скамью подсудимых Елабужского горсуда. По версии СК, ВИП-налоговик в августе 2017-го вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер». После чего Утробину отказали в снятии фирмы с учета для перерегистрации за пределами Татарстана.

По данным источников «Реального времени», вину по предъявленному обвинению признает лишь Кайманов. При этом он, а также Зарипов и Салахов находятся под домашним арестом. Бывшему налоговику избрана подписка о невыезде. Под стражей — лишь племянник судьи в отставке.

Под стражей — лишь племянник судьи в отставке.

Лицо с особым правовым статусом считают лидером ОПГ?

Обвинение всей пятерке фигурантов утверждали в Генпрокуратуре РТ. До его оглашения основной процесс в Верховном суде Татарстана вчера не дошел. Как сообщил председательствующий судья ВС РТ Мансур Султанов, один из адвокатов предупредил, что вместо суда едет на кладбище хоронить мать, и попросил отложить заседание. Участников процесса предупредили о сложившейся ситуации. И к назначенному часу в зал прибыли лишь подсудимый Альберт Зарипов и адвокат обвиняемого Дениса Набиева. Последнего доставили из СИЗО с конвоем.

На прошлом заседании по ходатайству гособвинителя Ольги Зариповой подсудимым продлили ранее избранные меры пресечения. Этой же процедуре посвятили предстартовое слушание в отношении досудебщика Алексея Кайманова.

По данным источников «Реального времени», фабула предъявленного обвинения описывает действия не только упомянутых выше фигурантов, но и предполагаемого организатора преступной группы, инициатора преступлений. Следователи не указывают его фамилию, однако описывают как «лицо, обладающее особым правовым статусом, «состоящее в родстве в Денисом Набиевым», которое «пользовалось у членов организованной преступной группы уважением и непререкаемым авторитетом».

О ком речь, известно всем участникам процесса. Хотя неназванный человек «с особым статусом» пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым. Поскольку не пройдена обязательная процедура с получением главой СКР Александром Бастрыкиным в Высшей квалифколлегии судей РФ согласия на уголовное преследование того самого родственника Набиева. Ведь особый правовой статус распространяется и на судей в отставке.

Этой парой в дело был вовлечен Зарипов, который в свою очередь подключил своего родственника Салахова и неких неустановленных лиц, полагают силовики.

По версии обвинения, статусный родственник в июне 2017-го придумал преступный план хищения, когда узнал, что налоговики наложили запрет на операции по счету ООО «Кишер» с внушительной суммой — 76 млн 802 тысячи рублей, а Денис Набиев и Алексей Кайманов согласились поучаствовать в реализации этого плана ради последующего передела данной суммы между собой. Этой парой в дело был вовлечен Зарипов, который в свою очередь подключил своего родственника Салахова и неких неустановленных лиц, полагают силовики.

Вопрос появления почти 77 млн рублей на счетах компании с численностью от ноля до 5 человек и специализацией по оптовой торговле лесоматериалами (данные «Спарк-Интерфакс») не был предметом предварительного следствия.

Версия обвинения: липа в ЕГРЮЛ, наркотики и «отмывание» под видом налогов

В августе 2017-го, как считают в СК и прокуратуре, ОПГ получило информацию, что в «Кишере» сменилась власть — единственным владельцем и директором стал Вячеслав Утробин, который решил сменить прописку компании на Свердловскую область. Но получил отказ, благодаря постановлению о якобы имевшейся задолженности по налогам и сборам, которое, по мнению силовиков, появилось благодаря содействию со стороны на тот момент начальника елабужской ИФНС Сафина. Забегая вперед — этот экс-налоговик вину не признает, утверждая, что в момент инкриминируемых событий находился в отпуске.

Далее участники ОПГ предприняли три попытки сменить гендиректора в ООО «Кишер» путем предоставления в ИФНС-18 по РТ липовых документов о смещении Утробина с этого поста и назначении другого человека. Первым подставным директором на бумаге выступил некто Китайцев.

Участники ОПГ предприняли три попытки сменить гендиректора в ООО «Кишер» путем предоставления в ИФНС-18 по РТ липовых документов о смещении Утробина. Фото nalog.gov.ru

Утробин обнаружил попытку фальсификации на сайте ФНС и заблокировал ее, направив свои возражения. Но нацеленных на миллионы это не остановило — по указке организатора они в начале сентября похитили директора «Кишера» в Набережных Челнах, вывезли в Менделеевск, где с пристрастием и применением силы требовали — переоформить компанию на иное лицо и засвидетельствовать сделку у нотариуса. После отказа у потерпевшего отобрали паспорт и учредительные документы, а самого насильно накачали наркотиками и бросили в людном месте.

Полицейские разбираться не стали — оформили на правонарушителя протокол и доставили в суд, в итоге следующий месяц, вплоть до 8 октября, бизнесмен провел под административным арестом. Его отсутствие похитители использовали на полную. Правда, поначалу им не повезло — налоговая отказалась регистрировать в качестве нового директора «Кишера» знакомую Кайманова из-за ошибок в документах. Третьего подставного директора, как полагают в СК, нашел в Москве уже Зарипов, предварительно потребовав за услугу аж 2 млн рублей.

20 сентября в налоговую ушел новый пакет документов о смене директора в указанной фирме, а через неделю в инспекцию №18 в Казани явился Кайманов с ранее похищенным паспортом Утробина, куда, по версии обвинения, успел вклеить свою фотографию. Выдавая себя за настоящего владельца и директора (который в это время томился под административным арестом) «двойник» представил заявление о сложении полномочий и назначении директором москвича Головина. Введенные в заблуждение инспекторы санкционировали смену власти на фирме и изменения в ЕГРЮЛ.

В результате ОПГ заполучили доверенность на распоряжение чужим банковским счетом, и чтобы его разблокировать инициировали подачу налоговых деклараций с выплатой начисленных ФНС. Всего, по версии следствия, в октябре-ноябре 2017-го со счета «Кишер» в бюджет были перечислены 23,7 млн рублей, с учетом пени и штрафа за несвоевременную подачу сведений.

Комментировать свою позицию по данному делу адвокаты потерпевшего и двух подсудимых вчера отказались

Оставшиеся средства, как установили следователи, были выведены довольно хитрым способом — их не стали перечислять на подконтрольные счета и обналичивать, а также отправили в государственную казну под видом налога на прибыль в размере 52,8 млн рублей. Причем, все участники преступной группы знали, что «Кишер» работает по упрощенке, и налог на прибыль выплачивать не нужно. Дальше лжеруководители компании представили уточнения к платежкам, попросив отразить уплаченные суммы в качестве налоговых платежей двух других организаций — ООО «ПКФ Техно-Ойл» и ООО «Транснефтепродукт», реально задолжавших ФНС.

В ответ бывшие налоговые должники отгрузили в пользу ОПГ дизтопливо на те самые 52,7 млн рублей, и получателем товара выступило ООО «ГК «Кайманофф», — такова версия обвинения.

Комментировать свою позицию по данному делу адвокаты потерпевшего и двух подсудимых вчера отказались. Один из источников «Реального времени» поделился мнением, что «особый статус» не обвиняемого лица создает определенные сложности защите — на следствии он не допрашивался, очных ставок с ним и фигурантами не проводилось. Не исключено, что подсудимые будут настаивать на вызове этого человека на судебный допрос.

По делу заявлен гражданский иск в 70 млн рублей.