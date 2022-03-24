В Нижнем Новгороде скостили срок досудебщику из Татарстана, сдавшему экс-председателя райсуда

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции поправил приговор челнинскому бизнесмену и бывшему водителю экс-главы Менделеевского райсуда Алексею Кайманову. В результате итоговое наказание снизилось до 6 лет и 4 месяцев колонии строгого режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе апелляционного суда.



Таким образом, срок посадки Кайманова сократился ровно на два месяца. Это произошло после переквалификации действий Кайманова по подделке паспорта с части 1 на часть 2 статьи 327 УК РФ с исключением признака «с целью облегчить другое преступление». После чего апелляционная инстанция освободила осужденного от наказания по данному эпизоду за сроком давности. За счет этого уменьшился и окончательный срок.

В январе текущего года Верховный суд РТ приговорил Кайманова к 6 годам и 6 месяцам, признав виновным в целой серии преступлений, включая подделку документов, похищение человека, мошенническое хищение 76,8 млн рублей со счета фирмы «Кишер» и легализацию части данного имущества. Осужденный обжаловал этот приговор, считая наказание чрезмерно суровым. До вынесения приговор он находился под домашним арестом.

Дело бывшего водителя суда рассматривалось в Татарстане в особом порядке — он заключил досудебное соглашение и дал следователям подробные показания против других фигурантов дела, назвав организатором преступлений судью в отставке Ирека Набиева, в свое время возглавлявшего суды Менделеевского и Пестречинского районов Татарстана.

В настоящее время Верховный суд РТ рассматривает дело предполагаемых подельников Кайманова, среди которых есть и племянник судьи в отставке Набиева.

Что касается Набиева-старшего, то Высшая квалифколлегия судей РФ уже дала добро на его уголовное преследование по всем эпизодам преступлений против фирмы «Кишер» и ее директора, а также по делу о взятке 12 млн рублей и еще одному мошенничеству. Набиев участия в рассмотрении представления главы СКР Александра Бастрыкина не принимал, его адвокат заявлял — клиента оговаривают.