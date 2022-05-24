Прокуратура Татарстана требует посадки на 12 лет для племянника экс-главы двух райсудов

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено последнее слово фигурантов резонансного дела о похищении бизнесмена с целью перерегистрации его фирмы и вывода активов на 76 млн рублей. В прениях гособвинитель Ольга Зарипова запросила для тройки фигурантов сроки от 9 до 15 лет колонии строгого режима, сообщает журналист «Реального времени».



На 9 лет и 6 месяцев прокурор предложила посадить челнинца Марселя Салахова. На 3 года больше запросила для Дениса Набиева. племянника бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева. В обвинении по данному делу Набиев-старший фигурирует в качестве неустановленного организатора преступлений. Высшая квалифколлегия судей РФ уже дала добро на его уголовное преследование, но дело против него пока не возбуждено.

Самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима — гособвинитель запросила для третьего фигуранта дела Альберта Зарипова. Ему кроме причастности к серии преступлений в отношении руководителя фирмы «Кишер» инкриминируют еще и незаконный оборот тех наркотиков, которыми преступники, по версии СК, накачали потерпевшего после похищения.

Ранее по этому делу был осужден бывший водитель Набиева-старшего, челнинский коммерсант Алексей Кайманов. Верховный суд РТ наказал его сроком в 6,5 года колонии строгого режима. В апелляции посадку сократили на 2 месяца. Кайманов заключил досудебное соглашение и дал подробные показания против бывшего шефа и других фигурантов. Зарипов, Салахов и Набиев-младший виновность отрицали и о преступной роли судьи не свидетельствовали.

По версии обвинения, в 2017 году ради завладения 76,8 млн рублей на счете фирмы «Кишер» участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора этой организации Вячеслава Утробина путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. Силовики считают, что Утробина накачали наркотиками и похитили его паспорт, куда вклеили фотографию... Кайманова. И пока настоящий директор находился в изоляции, подставной добился изменений руководителя в ЕГРЮЛ, и группа получила доступ к счету фирмы «Кишер» и распорядилась средствами по своему усмотрению.







