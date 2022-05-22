Цитаты недели: Путин — о разгуле неонацизма, Кадыров — о мобилизации, Шаймиев — о балансе культур

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

В Татарстане началось празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а одним из ключевых мероприятий стал международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». На этой неделе состоялась встреча лидеров ОДКБ, посвященная 30-летию подписания договора коллективной безопасности и 20-летию создания организации. По-прежнему не выпадают из информационной повестки в мире события на Украине, а также кризис в продовольственной и энергетической сферах. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

Об агрессии НАТО

НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети ещё нейтральных вчера Финляндию и Швецию, действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастно выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция Организации Договора о коллективной безопасности.

Неделя началась со встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной 30-летию подписания самого договора и 20-летию создания организации. Первым выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что страны НАТО ведут агрессивную политику по отношению к ОДКБ, в том числе и в зоне ее ответственности. По его словам, в ход идут все средства «от бряцания натовским оружием у наших западных границ до развязанной против нас полномасштабной гибридной войны».



О разгуле неонацизма

К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Да, мы слышим, и я в разговорах это фиксирую, нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит.

Также в ходе заседания членов ОДКБ президент России Владимир Путин рассказал об угрозах для постсоветского пространства, в том числе разгуле неонацизма и экстремизма на Украине. Отдельно российский лидер остановился на вопросе биологических лабораторий на ее территории. По его словам, они заняты не оказанием практической медицинской помощи населению, а «сбором биологических материалов для изучения распространения вирусов».



О многообразии культур

Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности; подчинить себе тех, кто мыслит иначе. Хочу отметить, что Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры; выступает за сохранение многополярного мира; за многообразие культур.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», заявил, что большинство стран мусульманского и арабского мира не поддались давлению и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что против России применяются беспрецедентные санкции.



О праздновании 1100-летия принятия ислама

Это верный шаг в многоконфессиональной стране. Это — знаковое событие. В то же время это — закономерный результат всех наших дел, многолетней, успешной деятельности по содействию возрождению и развитию ислама. Основа политики Татарстана — соблюдение баланса культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности.

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев заявил, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией является показателем баланса культур и примером для других стран. По его словам, республика долго шла к празднованию этой даты. В самом начале перестроечных лет, напомнил Государственный Советник РТ, Татарстан установил деловые связи с Организацией «Исламская конференция», при содействии которой удалось наладить сотрудничество со странами-членами этой авторитетной международной организации.



О переговорах с Украиной

США не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах. Они объявили России гибридную войну и ведут ее чужими руками. Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате.

Во вторник Госдепартамент сообщил, что США рассчитывают создать условия для переговоров России и Украины за счет помощи Киеву и усиления его позиций и одновременного давления на Москву. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал данную новость, заявив, что действия Госдепа бесполезны, так как цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты при любом раскладе.



О кризисе продовольствия

Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ. В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе. Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того — развитие его.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. По его словам, кроме роста цен на энергоносители, к концу этого года у Европы также появятся проблемы с продовольствием. Он отметил, что санкции не приведут ни к чему хорошему, и страны ЕС получат «рост цен имени Байдена».



О хороших моментах и эмоциях

Очень сложно завершать, поэтому советую действующим спортсменам — кайфуйте, пока есть силы и возможности! В жизни простого человека есть хорошие моменты, невероятные эмоции. Например, рождение ребенка. Но ни одна эмоция не сравнится с эмоциями от олимпийской победы.

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр синхронистка Александра Пацкевич в ходе просветительского марафона общества «Знание» рассказала спортсменам о приоритетах в спорте и жизни. Пацкевич с 2009 года выступала в составе сборной России по синхронному плаванию. В возрасте 33 лет она завершила карьеру в 2021 году.



Об изменениях в сферах энергетики

Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя.

Во вторник Владимир Путин провел совещание по ситуации в нефтяной сфере. По словам главы государства, санкции западных стран ведут к инфляции, так как многие европейские страны пока что не могут отказаться от российских энергетических ресурсов. Он назвал такую политику «экономическим самоубийством» в энергетической сфере.



О возможной мобилизации

Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, во время проведения III просветительского марафона Российского общества «Знание», прокомментировал слухи о возможной мобилизации в России. По его словам, о ней никто не должен объявлять. Он отметил, что в начале спецоперации на Украине были ошибки и недоработки, но сейчас все идет по плану. «Освободим Украину от этих шайтанов», — подчеркнул он.