Шаймиев — о праздновании 1100-летия принятия ислама Булгарией: «Это верный шаг в многоконфессиональной стране»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выступил на XII заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проходит в Казанской ратуше. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Он поблагодарил руководство страны, президента России Владимира Путина и правительство РФ за мудрое решение праздновать на государственном уровне 1100-летие официального и добровольного принятия ислама Волжской Булгарией.

— Это верный шаг в многоконфессиональной стране. Это — знаковое событие. В то же время это — закономерный результат всех наших дел, многолетней, успешной деятельности по содействию возрождению и развитию ислама, — сказал Шаймиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Республика долго шла к празднованию этой даты. В самом начале перестроечных лет, напомнил Государственный Советник РТ, Татарстан установил деловые связи с Организацией «Исламская конференция», при содействии которой удалось наладить сотрудничество со странами-членами этой авторитетной международной организации.

Основа политики Татарстана — соблюдение баланса культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности, подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», отметил, что страна отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры и выступает за сохранение многополярного мира, за многообразие культур.

Татьяна Леухина