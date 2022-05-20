Минниханов: «Россия выступает за сохранение многополярного мира, за многообразие культур»
Большинство стран мусульманского и арабского мира не поддались давлению и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявил председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сегодня в Казанской ратуше проходит заседание группы. Тема — «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности».
Минниханов подчеркнул, что против России применяются беспрецедентные санкции.
— Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности; подчинить себе тех, кто мыслит иначе, — заявил он.
Президент Татарстана выразил признательность большинству стран мусульманского и арабского мира за то, что они не поддались давлению и нацелены на продолжение сотрудничества с Россией.
— Хочу отметить, что Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры; выступает за сохранение многополярного мира; за многообразие культур.
Минниханов рассказал о создании и тиражировании фейков, однако весь мир увидел единение народов многонациональной России.
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