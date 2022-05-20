Минниханов: «Россия выступает за сохранение многополярного мира, за многообразие культур»

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Большинство стран мусульманского и арабского мира не поддались давлению и по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявил председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня в Казанской ратуше проходит заседание группы. Тема — «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности».

Минниханов подчеркнул, что против России применяются беспрецедентные санкции.

— Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности; подчинить себе тех, кто мыслит иначе, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана выразил признательность большинству стран мусульманского и арабского мира за то, что они не поддались давлению и нацелены на продолжение сотрудничества с Россией.

— Хочу отметить, что Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры; выступает за сохранение многополярного мира; за многообразие культур.

Минниханов рассказал о создании и тиражировании фейков, однако весь мир увидел единение народов многонациональной России.

Луиза Игнатьева