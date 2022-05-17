Президент России провел совещание по развитию нефтяной отрасли — главное

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в нефтяной сфере. На нем глава государства рассказал об основных причинах проблем в международной энергетике и их влиянии на экономику.

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках», — заявил президент.

По его словам, такие действия ведут к инфляции, а виновные в этом не хотят признавать свои ошибки. В то же время Путин отметил, что европейские страны пока что не могут отказаться от российских энергетических ресурсов.

«По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», — отметил российский лидер.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России добавил, что Европа в настоящее время становится регионом с самыми высокими ценами на энергоресурсы. Данная ситуация складывается из-за систематических ошибок и непродуманных действий западных стран. Он назвал такую политику «экономическим самоубийством» в энергетической сфере.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — сказал он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что нынешние события на Украине также являются следствием политики коллективного Запада, который игнорировал обеспокоенность России в сферах безопасности.

«Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», — отметил президент.

В завершении Владимир Путин заявил, что Россия должна действовать на опережение и обращать хаотичные решения Запада себе на пользу. В тоже время он подчеркнул, что не стоит иметь завышенных ожиданий, так как эти ошибки не должны быть регулярными.

Фото: pixabay.com

14 мая представитель иранской делегации на переговорах по подписанию западными странами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном в Вене Мохаммад Маранди заявил, что Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае его заключения. По его словам, Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа, так как у него давно есть свои постоянные покупатели. Маранди отметил, что страна производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Если СВПД все же подпишут, то объем производства и продаж может еще немного увеличиться.



Максим Кокунин