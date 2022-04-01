«Предложения «Эталона» пока не получил»: ЮИТ продолжает казанские проекты

Девелоперская компания Etalon Group еще не определилась, кому доверит ведение жилищных проектов в Казани

С российского рынка уходит финский концерн «ЮИТ Россия». Перед этим он договорился о продаже активов девелоперской Etalon Group с дисконтом. В наследство питерскому застройщику досталось строительство двух ЖК премиум-класса, а также земельный участок возле Казанки. Ему вполне по силам «взбодрить» конкурентов, ожидают казанские риелторы активности от застройщиков с приходом крупного игрока, входящего в топ-10 федеральных застройщиков. Тем временем гендиректор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин сообщил «Реальному времени», что строительство объектов в Казани продолжается.

Финны оставили активы питерскому «Эталону»

Девелоперская компания Etalon Group объявила сегодня о приобретении российского подразделения финского строительного концерна «ЮИТ».

— Совет директоров компании рассмотрел и утвердил решение о стратегическом приобретении у концерна «ЮИТ» его российского бизнеса по цене, не превышающей 4,597 млрд рублей, — говорится в сообщении компании.

Она предусматривает покупку прав на весь земельный банк «ЮИТ Россия», 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м. «Коммерсант» оценил стоимость этих проектов в 8,4 млрд рублей, то есть сделка заключена с дисконтом почти в 40%.

Кроме того, в периметр сделки включены исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24» — по эксплуатации около 37 млн кв. м жилой недвижимости в 28 городах России, проектная документация и библиотека типовых проектных решений, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м. Etalon Group направила в ФАС РФ ходатайство на получение разрешения для заключения сделки.

«Эталон» держит паузу

Гендиректор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин сообщил «Реальному времени», что строительство объектов в Казани продолжается.

— Мы пока работаем, — сказал он.

Правда, остается неясным, ожидать ли смены руководителя компании — перейдет Владимир Сорокин на пост руководителя казанской «дочки» «Эталона» или пришлют «варяга» из Санкт-Петербурга.

— Мне предложение от новых владельцев пока не поступало. Но я могу сказать, что трудовой договор у меня не закончится, так же как у всех сотрудников. Потому что покупка идет юридического лица, — заключил он.

Гендиректор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин сообщил «Реальному времени», что строительство объектов в Казани продолжается. Фото: realnoevremya.ru

После завершения сделки «Эталон» получит возможность начать экспансию в Казань. До этого питерский застройщик сумел пробиться на жилищный рынок Татарстана, взявшись за строительство ЖК «Манзара» в Нижнекамске.

Богатое казанское наследство

Зато теперь в наследство от финнов ему достаются наиболее выгодные и привлекательные локации в Казани. Так, в октябре прошлого года «ЮИТ Казань» с большим трудом добилась получения разрешения на застройку последних свободных территорий в центральной части города. На месте сноса бывших трущоб на углу Шаляпина и Павлюхина началось строительство ЖК «Квартал Сюита». Здесь запланировано строительство четырех восьмиэтажных корпусов, объединенных попарно общими парковками. Более трети квартир в этом комплексе были проданы на этапе закладки фундамента. Цены стартовали от 160 тысяч рублей за 1 кв. м.

На месте сноса бывших трущоб на углу Шаляпина и Павлюхина началось строительство ЖК «Квартал Сюита». Фото: Максим Платонов

Одновременно с этим «ЮИТ Казань» ведет застройку ЖК «Greеn» в Советском районе города. Кроме того, в заделе остался земельный участок по улице Гаврилова с видом на Казанку.

Участники рынка затруднились оценить стоимость казанского актива, уточнив, что цена одной сотки земли под жилищную застройку не ниже 2 млн рублей.

— Строительство жилых комплексов компании «ЮИТ Россия» продолжится согласно графику. Обязательства перед дольщиками будут выполнены, — сообщила пресс-служба «Эталона».

«Эталон» входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны. За 30 лет работы компания ввела 7,9 млн кв. м жилья. Она присутствует на рынке 59 городов в разных регионах страны. В 2020 году компания ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья, инвестировала 82 млрд рублей. Традиционная высотность домов — от восьми до 24 этажей.

«Эталон» входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны. Фото: etalongroup.com

Казанские риелторы отмечают, что с уходом финнов Казань теряет жилье премиум-класса, которое строилось с применением финских материалов. Но выиграет от того, что придет застройщик экономкласса.

— Вряд ли петербургский девелопер «Эталон» сможет всерьез демпинговать, но «взбодрить» конкурентов ему по силам, — говорит представитель агентства «Авангард-риэлт» Никита Егоров.