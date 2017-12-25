ООО ЮИТ Казань
Строительство, Строительные компании
Общая информация
ООО «ЮИТ Казань» является финско-российской строительной компанией, которая была учреждена концерном из Финляндии YIT. Начиная с 2006 года компания ЮИТ активно развивается и занимается строительством жилых домов к столице Республики Татарстан.
Акционеры: ЗАО «ЮИТ Лентек» (г. Санкт-Петербург) — 100%
Руководитель в Казани — Сорокин Владимир Леонидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Сибгата Хакима, 60
- Телефон: (843) 233-03-83
- Email: post.kzn@yit.ru
- Сайт: www.yitkazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017