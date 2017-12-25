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ООО ЮИТ Казань

Строительство, Строительные компании

Общая информация

ООО «ЮИТ Казань» является финско-российской строительной компанией, которая была учреждена концерном из Финляндии YIT. Начиная с 2006 года компания ЮИТ активно развивается и занимается строительством жилых домов к столице Республики Татарстан.

Акционеры: ЗАО «ЮИТ Лентек» (г. Санкт-Петербург) — 100%

Руководитель в Казани — Сорокин Владимир Леонидович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Сибгата Хакима, 60
  • Телефон: (843) 233-03-83
  • Email: post.kzn@yit.ru
  • Сайт: www.yitkazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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