АО КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ
Общая информация
Казанский Гипронииавиапром является проектно-строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России и осуществляет проектирование промышленных предприятий и объектов гражданского назначения, разработку проектов реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, инженерные изыскания, авторский надзор за строительством, выполнение функций технического заказчика и генерального подрядчика, поставку технологического оборудования.
Филиалы и дочерние структуры:
Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром»
Московский филиал АО «Казанский Гипронииавиапром»
Инвестиционно-строительный филиал АО «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Сервисный центр «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Инженерно-строительная компания «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «НИПИ «Авиамашпроект»
Генеральный директор — Раковец Сергей Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, 1
- Телефон: (843) 571-95-48
- Email: root@gap-rt.ru
- Сайт: https://www.gap-rt.ru/
Дата последнего обновления: 18.08.2020