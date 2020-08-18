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АО КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ

Строительство

Общая информация

Казанский Гипронииавиапром является проектно-строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России и осуществляет проектирование промышленных предприятий и объектов гражданского назначения, разработку проектов реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, инженерные изыскания, авторский надзор за строительством, выполнение функций технического заказчика и генерального подрядчика, поставку технологического оборудования.

Филиалы и дочерние структуры:

Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром»
Московский филиал АО «Казанский Гипронииавиапром»
Инвестиционно-строительный филиал АО «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Сервисный центр «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Инжиниринговая компания «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «Инженерно-строительная компания «Казанский Гипронииавиапром»
ООО «НИПИ «Авиамашпроект»

Генеральный директор — Раковец Сергей Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, 1
  • Телефон: (843) 571-95-48
  • Email: root@gap-rt.ru
  • Сайт: https://www.gap-rt.ru/

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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