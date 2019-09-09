В Казани признали незаконным недострой в Малых Клыках

Фото: Ксения Жаркова

С начала года в Казани было снесено более 20 объектов, строительство которых было признано незаконным. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов. Сегодня начался снос еще одного — дома в поселке Малые Клыки. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Сказали, что четырехэтажное здание, но я вижу три этажа…»

Дом с желтым фасадом по улице Большая Красная, 7 в Малых Клыках, что у развязки по проспекту Победы, начали сносить с восьми утра, поэтому к приезду журналистов экскаватор уже успел разобрать часть строения. За забором были сложены строительные материалы — хозяева успели вынести их за выходные.

Владелец здания Олег Галяутдинов начал строить его в 1997 году, когда поселок еще относился к Высокогорскому району. Говорит, что тогда в районной администрации получил разрешение на строительство, заказал проект и по нему 16 лет строил дом своими руками. Получилось внушительное здание площадью 2400 квадратных метров, в которое он планировал переехать с семьей. Но сделать внутреннюю отделку супруги не успели — в 2013 году исполком Казани предъявил претензию, что постройка четырехэтажная, а разрешение было выдано на три этажа — выше в Казани до сих пор не разрешают строить частные дома.

«Я спросил у чиновников, почему они решили, что это четырехэтажное здание, и услышал в ответ: «А мы так решили», — рассказал представитель собственника Александр Воробьев

— Нам сказали, что это четырехэтажное здание, хотя вы видите, что оно трехэтажное. В суд было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, чтобы судом определить этажность. Но суд по непонятным причинам его отклонил. Я спросил у чиновников, почему они решили, что это четырехэтажное здание, и услышал в ответ: «А мы так решили», — рассказал представитель собственника Александр Воробьев.

По словам собственника, чтобы сохранить строение, они были согласны на снос одного этажа, но в Верховном суде республики предложение не приняли. Чтобы прояснить позицию исполкома, на место сноса приехал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

— Сказали, что четырехэтажное здание, но я вижу три этажа, — попросили уточнить журналисты.

— А подвал?

— Подвал считается как этаж?

— Да, — ответил Руслан Фазылянов.

Здание было признано незаконным в марте 2013 года

Впрочем, пояснения причин, по которым дом подлежит сносу, расходятся: собственники уверяют, что дом снесли из-за лишнего этажа, а представитель мэрии утверждает, что проблема в том, что супруги не получили разрешение на строительство.

— Это здание было признано незаконным в марте 2013 года решением Советского районного суда в связи с тем, что не было получено разрешение на строительство, — заявил Руслан Фазылянов.

Собственники уверяют, что дом снесли из-за лишнего этажа, а представитель мэрии утверждает, что проблема в том, что супруги не получили разрешение на строительство

— Разрешение на стройку на первое судебное заседание действительно не принесли, — подтвердили супруги. По их словам, тогда у них не было адвоката и они не знали, какие документы необходимы в суде.

Позднее разрешительные документы суд напрямую запрашивал в администрации Высокогорского района. По словам владельцев дома, их представили, но к материалам дела не приобщили. Оригинал документа семья показала журналистам — разрешение на строительство жилого дома было выдано 28 июня 1997 года.

— Суд сам удовлетворил ходатайство и запросил документы у Высокой Горы, но когда они пришли, то суд не ознакомился с этими документами, просто проигнорировав. Мы даже сказать что-либо не можем, не понимаем, что происходит, — продолжил представитель семьи Александр Воробьев.

Счет за снос дома и дальнейшие судебные баталии

На строительство дома у супругов ушло более 70 млн рублей, но здание так и осталось недостроенным. Работы пришлось остановить в 2013 году, когда начались судебные тяжбы. Исключение коснулось фасада.



— Когда уже шли суды, ко мне пришли из администрации Советского района и сказали, что надо будет срочно доделать фасад перед Универсиадой. Я занял денег, сделал фасад, вставил окна, и к началу июля здание было полностью готово. Мне сказали, что потом будет Верховный суд РТ и что мне пойдут навстречу, только нужно сделать красивый фасад. Когда Универсиада прошла, должно было быть решение суда, я приехал в исполком, и мне сказали, что ничем помочь не могут и чтобы я судился дальше сам, — вспоминает собственник Олег Галяутдинов.

Последнее заседание прошло 27 августа в Верховном суде РТ: вердикт — объект должен быть снесен

Решение о сносе дома семья пыталась оспорить с 2013 года, но тщетно. Последнее заседание прошло 27 августа в Верховном суде РТ: вердикт — объект должен быть снесен.

— В августе 2013 года было возбуждено исполнительное производство и возложена обязанность по сносу объекта на ответчика. Решение долго не исполнялось, в связи с чем судебными приставами было дано поручение исполкому по сносу, — рассказал председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Так как собственник самостоятельно не исполнил решение суда, ему выставят счет за демонтаж. Если он не сможет его оплатить, на землю наложат арест и она перейдет в собственность города.