В казанском Борисково узаконили мечеть «Шамиль»

Более 20 лет храм считался самовольной постройкой

Приход мечети «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани добился признания права собственности на землю и само культовое сооружение. Участок земли изначально передавали под возведение мусульманского храма, однако разрешение на стройку не оформляли. Это создавало немало проблем для правового статуса мечети, которую удалось узаконить лишь 20 лет спустя. Подробности — в материале «Реального времени».

Мечеть-самострой в Борисково

Мечеть в казанском поселке Борисково была построена более 20 лет назад — в 2001 году. Однако все это время как объект недвижимого имущества не была зарегистрирована.

Лишь в год 20-летия мечети ее приход обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к Исполнительному комитету Казани, требуя признать за ним права собственности на мусульманский храм. В качестве третьих лиц на заседание были приглашены Управление Росреестра по РТ, Управление архитектуры и градостроительства Казани и Комитет земельных и имущественных отношений города.

Ответчик и третьи лица на заседание не явились, отзывов на иск и других документов от них также не поступало. Таким образом, Арбитражный суд РТ принял решение рассматривать дело в их отсутствие. В свою очередь истец представил акт об отводе границ земельного участка и постановление главы администрации г. Казани от 1999 года о передаче истцу в постоянное пользование земельного участка площадью 0,15 га на ул. Борисковской. Согласно сведениям Росреестра, указанная территория отнесена к категории земель населенных пунктов, имеет вид разрешенного использования — под строительство здания мечети. Вместе с тем на момент заседания сведения об объекте недвижимости на данном участке, по данным ЕГРН, отсутствовали.

Лишь в год 20-летия мечети ее приход обратился в Арбитражный суд Татарстана, требуя признать за ним права собственности на храм. Фото: Максим Платонов

В 2016 году в письме казанский исполком сообщил приходу мечети, что права на землю не зарегистрированы, по результатам муниципального земельного контроля на запрашиваемом земельном участке находится здание мечети, а в порядке статьи 39.10 Земельного кодекса РФ участок может быть предоставлен в безвозмездное пользование религиозным организациям, если на нем расположен принадлежащий истцу объект недвижимости.

В 2021 году Управление архитектуры и градостроительства Казани рекомендовало приходу мечети обратиться в комиссию по землепользованию и застройке при руководителе исполкома города для приведения земельного участка в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Спорный объект недвижимости — мечеть «Шамиль», лит. А, А1, расположенная по адресу: Казань, ул. Борисковская, 64, литер А, А1 — представляет собой двухэтажное здание, имеющее бетонный ленточный фундамент, кирпичные стены, железобетонные перекрытия, крышу с мягкой кровлей, плиточные полы, оконные проемы с установленными стеклопакетами, металлические и деревянные дверные проемы. У сооружения цокольный, первый этаж, антресоль, общая площадь составляет 406,8 кв. м согласно экспликации к поэтажному плану строения.

Вместе с тем судья Парменова обратила внимание на признаки постройки, которая по законам Российской Федерации считается самовольной. Во-первых, если недвижимое имущество возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами. Во-вторых, если строительство проведено без соответствующих разрешений. В-третьих, если обнаружены существенные нарушения градостроительных норм и правил. Наличие хотя бы одного из этих трех признаков является достаточным основанием для признания постройки самовольной.

Спорный объект недвижимости — это мечеть «Шамиль», лит. А, А1, расположенная по адресу: Казань, ул. Борисковская, 64. Фото: yandex.ru

Как следует из материалов дела, культовое здание возведено на земельном участке, ранее предоставленном истцу в бессрочное постоянное пользование для возведения мечети. Соответственно, истец на момент возведения постройки обладал правом на землю, предназначенную для использования в целях, соотносящихся с возведением спорного объекта.

Причиной для отказа, по утверждению суда, могли бы стать серьезные нарушения градостроительных норм. Однако согласно выводам представленного истцом технического заключения объект соответствует строительным нормам, правилам и регламентам на территории России, нарушений строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил не выявлено, объект не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд принял решение удовлетворить иск и признать за местной мусульманской религиозной организацией, приходом мечети «Шамиль», право собственности на здание храма.

«Перед государством у нас никаких долгов не было»

Имам-хатыб мечети «Шамиль» Махмут хазрат Шарафутдинов рассказал «Реальному времени», что вопрос установления права собственности поднимался неоднократно, но довести его до конца по разным причинам не удавалось:

— Я начал служение в этой мечети в 2005 году. Сам не участвовал в строительстве мечети, не занимался документами. Мечеть была открыта, функционировала, и как-то мы не задавались этим вопросом. За газ, за электричество платили, в те времена еще и налогом облагалась мечеть. Перед государством у нас никаких долгов не было. Функционирует и функционирует, так мы думали. Но пару раз я этот вопрос поднимал, что-то начинали, что-то делали, собирались начать оформление, но руки как-то не доходили.

Закрыть вопрос получилось благодаря централизованному решению муфтията Татарстана. По словам Махмута хазрата, вопросы документального оформления предстояло решить многим мечетям республики:

— Два года назад по благословению муфтия Татарстана собрали всех хазратов, посмотрели документы. Вообще по Татарстану, как мне стало известно, около 50% мечетей были не оформлены. Муфтият и руководство республики озадачили нас заниматься этим вопросом.

Мечеть «Шамиль» была построена по проекту архитектора Андрея Петрова на берегу озера Кабан. Это центрально-купольная мечеть с двумя наземными минаретами, фланкирующими вход. Образное решение построено на контрасте массивного объема простой геометрии, глухих стен, лишенных архитектурных деталей, и выразительности общего силуэта. Мечеть имеет большой молитвенный зал, который не содержит никаких изображений. Одна стена вмещает пустую нишу, где совершает молитву имам.

Судя по картотеке арбитража, случай не уникальный. Арбитражный суд РТ завален исками религиозных организаций с просьбой признать права собственности на многие самовольно построенные культовые сооружения. Например, как рассказывало «Реальное время», все еще решается судьба мечети «Зайнулла» в Царицыно.

Все еще решается судьба мечети «Зайнулла» в Царицыно. Фото: 2gis.ru

Аналогичная ситуация сложилась еще по нескольким храмам. Причем не только мусульманских, но и православных. Можно вспомнить, как Казанская епархия судилась с исполкомом, пытаясь узаконить воссозданное на пожертвования Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря в центре города. Судебные тяжбы заняли несколько лет.