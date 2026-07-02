Жилищное строительство в ПФО сократилось во всех регионах кроме Татарстана и Самарской области

В Башкортостане объем жилищного строительства сократился на 24,2%, в Марий Эл — на 35,6%, а в Чувашии — на 43%

Фото: Мария Зверева

В Приволжском федеральном округе за январь — май 2026 года введено 6,49 млн квадратных метров жилья, включая дома, построенные на садовых участках. Это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Среди регионов округа лидером по объемам жилищного строительства стал Татарстан, где введено 1,99 млн квадратных метров жилья. Показатель вырос на 1,7% по сравнению с январем — маем 2025 года. Рост также зафиксирован в Самарской области, где объем ввода жилья увеличился на 35,8% и составил 700,3 тыс. квадратных метров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В большинстве остальных регионов округа наблюдается снижение. В Башкортостане объем жилищного строительства сократился на 24,2%, в Марий Эл — на 35,6%, в Чувашии — на 43%, в Кировской области — на 35,2%, в Нижегородской области — на 33,7%, в Оренбургской области — на 31,1%. Снижение также отмечено в Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях, где падение составило от 11 до 42%.

В Татарстане в мае 2026 года зафиксировано снижение выдачи ипотечных жилищных кредитов. По данным рынка ИЖК, республика вошла в число регионов с наибольшим сокращением объемов выдач — показатель уменьшился на 16,3% за месяц.

Наталья Жирнова