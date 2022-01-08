Суд решил судьбу отеля-«самостроя» у горнолыжки под Казанью

Фото: турист.рф

Владелец трехзвездочного отеля «Объект 784» у горнолыжного курорта «Свияжские холмы» смог отстоять в суде свое здание. Исполком Зеленодольского района счел сооружение самовольной постройкой, поскольку выдавал разрешение на возведение двухэтажной гостиницы, а по факту она вышла четырехэтажной (сверху надстроили один этаж и в еще один переоборудовали подвал). Несмотря на то, что отельер купил земельный участок в разгар строительства отеля и сразу решил увеличить этажность гостиницы в два раза без получения необходимых разрешений, что могло привести к сносу «самовольной постройки», суд принял его сторону. Эксперты решили, что надстройка этажей была всего лишь «реконструкцией».

Решение в пользу казанской УК «Агро», подавшей иск с требованием признать за ней право собственности на гостиницу, суд принял под занавес года. В итоге четырехэтажный отель с придорожным сервисом в сельском поселении Октябрьское площадью 1775,8 кв. м был узаконен. Хотя зеленодольские власти выступали против, утверждая, что постройка была незаконной.

Отель хорошо известен посетителям казанской горнолыжки, он славится необычными интерьерами (на официальном сайте сообщается, что гостиница «выглядит как современный арт-объект»). Расположен на федеральной трассе М-7 по соседству от горнолыжного курорта «Свияга», вблизи Иннополиса, Казани и Зеленодольска.

На официальном сайте сообщается, что гостиница «выглядит как современный арт-объект». Фото: booking.com

Исполком отказал в выдаче разрешения на ввод отеля

Гостиницу начали строить еще в 2014 году, первых посетителей, согласно ее сайту, она приняла уже через два года. Однако в материалах суда имеется информация, что земельный участок (кадастровый номер №16:50:290601:27), предназначенный под объекты придорожного сервиса, был выкуплен у государства лишь 26 апреля 2016 года.

Согласно открытым данным, территория площадью 20 тысяч кв. м, помимо прочего, имеет категорию разрешенного использования «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и «для размещения объектов транспорта». Кадастровая стоимость участка — 14,8 млн рублей.

Отель назван «Объект 784», так как расположен на 784-м километре федеральной трассы, изначально он был двухэтажным и площадью 1 024 кв. м. Исполком Зеленодольского района выдал разрешение на капитальное строительство в январе 2015 года. В декабре того же года было выдано разрешение на ввод объекта. Однако в 2020 году гостиница претерпела серьезные изменения, сообщили в исполкоме:

«В результате устройства новых стен-перегородок и увеличения высоты помещений, расположенных выше третьего этажа здания, создан новый этаж, по своей конструкции и характеристикам соответствующий определению мансардного этажа, а также произведено перепланирование подвала».

Отель назван «Объект 784», так как расположен на 784-м километре федеральной трассы.

Увеличение площади отеля, его перестройка послужила поводом для претензий со стороны чиновников. То, что объект стал четырехэтажным и увеличился до 1 775,8 кв. м, не только «изменило параметры объекта капитального строительства путем увеличения этажности здания» — изменился и сам объект права собственности, считают юристы исполкома.

Учредитель УК «Агро» — собственника гостиницы — Айрат Баширов (не путать с Айратом Башировым, владельцем «Данафлекса») обратился за получением разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного строительством объекта, но получил отказ.

Эксперты: надстройка была всего лишь «реконструкцией»

Арбитражный суд РТ, куда обратился владелец «Объекта 784», отметил, что гостиница не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а сам владелец предпринимал попытки для «легализации самовольной постройки». Сослался он на одно из постановлений Конституционного суда о том, что «отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку».

Судом была назначена строительно-техническая экспертиза, которую в январе 2021 года провело «Консалтинговое бюро «Метод», которое заключило, что здание, во-первых, соответствует всем требованиям строительных норм и правил, а во-вторых, надстройка этажей подходит к категории «реконструкция». После реконструкции гостиница не представляла опасности для здоровья граждан, сделали вывод эксперты.

Как следствие, суд признал право собственности на объект капитального строительства в реконструированном виде, «при этом противоправных действий ответчика, нарушения права истца с его стороны судом установлено не было».

Отель хорошо известен посетителям казанской горнолыжки. Фото: yandex.ru/maps

«Объект 784» презентует себя как трехзвездочный отель, выполненный «в необычном стиле с уникальной атмосферой». В нем 25 номеров, СПА-зона, охраняемая парковка и кафе с шеф-поваром. Гостиница «в 15 минутах от горнолыжного курорта «Свияжские холмы». Для открытия отеля компания ООО «УК «Агро» брала кредит, к 2019 году долгосрочная задолженность составляла уже 86,2 млн рублей, на 2020 год данных нет. При этом компания выручила в 2019 году 6,2 млн рублей, но показала убыток в размере 4,7 млн рублей. Кроме «УК «Агро», у владельца и директора отеля «Объект 784» есть компания ООО «Гефест Карго» с выручкой в 2,7 млн рублей в 2020 году и фактически нулевой прибылью (на компании также висит краткосрочный кредит в 2,2 млн рублей).

Сергей Афанасьев