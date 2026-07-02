Власти Татарстана утвердили льготы по аренде для креативных индустрий
В первые три года арендаторы вообще не будут платить за пользование имуществом
В Татарстане для креативных индустрий будут действовать льготы по аренде госимущества. В первые три года арендаторы вообще не будут платить за пользование имуществом, а на четвертый и пятый годы ее предоставят со скидкой в 50 и 75% соответственно, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Судя по документу, льготу могут получить компании и индивидуальные предприниматели, которые есть в реестре субъектов креативных индустрий Татарстана и чья деятельность связана с народными художественными промыслами. Льгота действует пять лет со дня заключения договора. Ее предоставят по итогам конкурсного отбора.
Порядок проведения конкурсного отбора утвердит Минкульт республики.
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