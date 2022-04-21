Площадь Тысячелетия, она же Весенняя биржа, она же — Ташаяк: все преображения главной площади Казани

Гид по площади Тысячелетия

Фото: Конец XIX века. Вдали видна дамба в сторону Адмиралтейской слободы. pastvu.com

На прошлой неделе в результате прорыва трубы площадь Тысячелетия на некоторое время превратилась в озеро. До появления Куйбышевского хранилища и большой Казанки эта территория испытывала на себе атаки воды каждую весну. О том, как выглядело это место около Кремля, мы рассказываем в специальной рубрике «Реального времени» о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Ранее выпуски были посвящены дому Шамиля, Александровскому пассажу, Спасской башне, дому Валтреста и Мариинской гимназии.

Мокрая и торговая



До того как в 1956 году Казанка из крохотной речушки превратилась в «гигантскую лужу», а Волга приблизилась к городу, окрестности Кремля затапливало по весне. После город получил систему инженерно-защитных сооружений, многие территории были засыпаны, к примеру место, где стоит цирк и Центральный стадион.

Мы писали о наводнении 1926 года, когда вода, кажется, накрыла весь город. Как об этом писала «Красная Татария»:

«Наводнение в этом году, — сказал товарищ Петров в беседе с нашим сотрудником, — превзошло самое крупное, какое было до 1926 года. Последнее большое наводнение было в 1888 году. Тогда уровень воды был выше нуля, с 15 на 16 мая достиг 18,33 аршина, и выше этого прибыль воды не пошла. В настоящем году, на 10 мая, уровень воды достиг 18,99 аршина, и прибыль еще продолжается».

Кремль и улица Баумана. Фото pastvu.com

Поэтому и местная слобода называлась Мокрой, а многие места не застраивались. Вода повышалась настолько, что сюда можно было подъехать на лодке. Да и Булак не был каналом лишь по названию, а серьезным транспортным узлом, по которому шли судна с товаром. Так что под Кремлем устраивалась ярмарка.

Ярмарки, конечно, были не чета нынешним. Общей практикой было выстраивать на них красивейшие павильоны. К примеру, на одной из архивных фотографий можно увидеть подобную постройку для ресторана «Бавария».

1900-е годы. Фото pastvu.com

Виртуальная улица Баумана



Кроме того, здесь до первых лет нового века продолжалась улица Баумана, от которой в этой части города осталась только сама дорога, которая тянется вдоль стен крепости. От Баумана шли улицы Ташаяк и Кузнечная.

Ташаяк в данном случае название 1920-х годов. Как обычно объясняют эскурсоводы, ташаяк, то есть каменная чаша, стояла в ханские времена посреди торжища, в нее собиралась базарная пошлина. Кроме того, есть мнение, что это соединение двух татарских слов, ташу — паводок, як — сторона или место. «Ташу ягы».

После взятия Казани Иваном IV торговля прекращается, но в XIX веке на картах это место начинают называть «Весенней биржей», а в начале XX века — Ярмарочной площадью. В 2005 году Ташаяк стали называть Ново-Кремлевскую, которая проходит между стадионом и дворцом Спорта.

В начале Баумана стояли любопытные здания. Лебедевские казармы, дом призрения инвалидов войны 1812 года. Владел им Александр Лебедев, предводитель дворянства Лаишевского уезда. После размещалась плетельная фабрика, а потом швейная фабрика «Динамо», основанная во время эвакуации предприятий в Великую Отечественную и закрывшаяся в 2000-е. Часть здания занимал детский приемник МВД ТАССР.

«Динамо». Фото pastvu.com

Креативное пространство?



Рядом возвышался Журавлевский ночлежный приют Ивана Журавлева, городского головы, купца, который сам жил в доме, позже ставшем частью здания, где сейчас находится ТЮЗ. Журавлев приют содержал, а построить его придумал губернатор Леонид Черкасов. Приют был рассчитан на 200 мужчин и 50 женщин. Также здесь жил владелец чугунолитейного завода Александра Свешникова, купец Николай Андреянов. А старожилы до сих пор считают внушительный трехэтажный особняк Устина Бочарова одним из красивейших в городе (он находился там, где сейчас проходят дорожки к станции метро).

Дом Бочарова. Предоставил Сергей Саначин. 1970—1980-е. Фото pastvu.com

В целом площадь Тысячелетия (получившая новое название к юбилею города) — одно из самых изменившихся пространств города. На месте Успенского собора — «Пирамида». Там, где извивался Булак, цирк как чудо архитектурной мысли, и стадион, лишившийся парадных ворот в 2005 году. Нет трехшатрового 45-метрового собора Иоанно-Предтеченского монастыря.

Что уж говорить о том, что и сама река когда-то была настолько маленькой, что ее можно было порой перейти вброд. Однако потенциал Ярмарочной площади сейчас не раскрыт, одно-два мероприятия в год — это явно недостаточно для столь масштабного пространства. Не стоит ли его реновировать по примеру парков и скверов?