Александровский пассаж: стремительный взлет Генриха Руша

Печальная история первого поволжского торгового центра

«Реальное время» запустило новую рубрику, в которой мы будем рассказывать об интересных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Наш первый рассказ был посвящен Дому Шамиля. Сегодня мы расскажем об одном из самых внушительных зданий на нынешней улице Кремлевской в столице республики, которое несколько десятилетий пустует. Мы изучаем историю Александровского пассажа — третьего по счету торгового центра царской России, который не стал Национальным музеем и чей главный строитель закончил жизнь в нищете.

Придумали мы, а строит сокурсник

Кремлевской эта улица стала в 1996 году, до этого она называлась Ленина. Когда-то здесь было многолюдно, а сейчас даже относительное разнообразие кафе и ресторанов не привлекает толпы жителей и туристов. При этом раньше это было место, где располагалось несколько крупных объектов торговли: Гостиный двор, который граничил с Толкучим рынком. А также два пассажа, Александровский и Чернояровский. Второй постепенно заполняется проектами, правда, на уровне первого этажа. Первый пуст и меняет владельцев.

Этот пассаж построили на улице, которая называлась Воскресенской, вслед за московской и петербургской модой в 1880—1883 годах. Назван он в честь владельца, купца первой гильдии Александра Сергеевича Александрова. Проект выбирали по современной моде — через конкурс. По техзаданию внизу должны были быть магазины, на втором этаже — квартиры экстра-класса, выше — апартаменты попроще. Водоснабжение, светильный газ, отопление пневматическими печами, никаких ограничений по смете. Лифт! Премия — 500 рублей.

1910-е. Фото pastvu.com

Победили в конкурсе, прямо как сейчас, не местные, причем еще и молодые архитекторы. Владимир Суслов и Николай Поздеев лишь недавно закончили Петербургскую Академию художеств. Они из столицы уехать не могли, так что строил местный — Генрих Руш. Ну как местный. Руш в год начала постройки только приехал в Казань, а после стал городским архитектором. Руш также учился в Петербурге, в 1880-м ему было чуть больше, чем авторам, — 25 лет. Руш был сокурсником Суслова.

Сам Суслов — один из первых градозащитников. В то время он изучал памятники древней русской архитектуры на Русском Севере, а потом отправился еще и в Швецию, Норвегию и на юг России — и на этом его путешествия не окончились. Он известен благодаря таким сочинениям: «Очерки по истории древнерусского зодчества», «Путевые заметки о севере России и Норвегии». Кроме того, он реставрировал Преображенский собор и часовню Иоанна Грозного в Переяславле-Залесском и собор Мирожского монастыря в Пскове, а также Софийский собор в Великом Новгороде.

Николай Поздеев в 1883 году стал городским архитектором Ярославля, также занимался реставрацией церквей.

Постройка обошлась в 800 тысяч рублей. Стиль — актуальная в то время эклектика с элементами модерна и барокко, с обилием лепнины и рустовки. Внутри еще интереснее — здесь можно увидеть и фигуры, и лица, и растения. Как и в современных ТЦ, здесь был свой атриум, где стояла бронзовая статуя женщины с ребенком в руках.

Кстати, помимо основных трех этажей, у него есть, из-за перепада высот, еще два — по улице Дзержинского.

1930-е. Фото pastvu.com

Не музей это, не музей

В 1890 году пассаж остался Александровским, но поменял владельца — его купила сестра Александрова Ольга, жена бывшего военного губернатора Казани Александра Гейнса. Городской глава Сергей Дьяченко попросил у нее деньги на научно-промышленный музей, и она выделила 500 тысяч рублей, потребовав, чтобы здание стояло на Воскресенской улице, предложив Пассаж. В итоге музей разместился в Гостином дворе. А в Пассаже сохранился коммерческий формат. Пассаж продолжал работать и как доходный дом, и как точка привлечения публики — здесь был ресторан «Пале де Кристаль» и электротеатр «Пассаж». На третьем этаже печатались книги Ивана Харитонова. И часы немецкой фирмы J.F. Weule in Bockenem, которые до сих находятся на фасаде здания.

Между тем в 1893 году Руш решил открыть свое техническое бюро и подал прошение на имя начальника Казанской губернии, после чего его обвинили в том, что к нему была приложена всего лишь копия аттестата Академии художеств по архитектуре, мол, не имеет права Руш называть себя архитектором. И построенные под его присмотром здания уже не в счет. По слухам, дело было в значимом проекте колокольни Богоявленского собора, который передают Михаилу Михайлову. В итоге Руш умер в бедности в 1905-м от воспаления легких.

Фото Эда Хака /pastvu.com

После революции сюда продолжали ходить в кино — уже в детский кинотеатр «Пионер». Также здесь размещались конторы, а потом коммуналки. В апреле 1977 года стена со стороны Черного озера обвалилась. Практически все дома, стоящие на Кремлевском холме на грунте, переживают проседание фундамента, а реконструкция таких объектов требует немало финансовых вливаний. А внизу — карстовые пустоты и грунтовые воды. Также есть мнение, что причиной обрушения стали постоянно затапливаемые подвальные помещения. 4 октября того же года начался пожар — устроили его местные сорванцы.

В новое время здание меняло собственников. К примеру, в 2007 году его купила компания из Петербурга «Недвижимость и реконструкция», планировавшая открыть там пятизвездочную гостиницу. В ноябре 2020 года его продавали за 300 миллионов рублей. В 2021 году здание вновь было выставлено на торги с кадастровой стоимостью в 54,7 миллиона рублей.