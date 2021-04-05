«Какого распоряжения вы ждете?» — как Казань спасалась от наводнения 1926 года

«Красная Татария» о наводнении 1926 года

В Национальной библиотеке Татарстана состоялся фестиваль экспериментальной татарской культуры Jadidfest. Специально для него корреспондент «Реального времени» подготовил журнал, посвященный непременной составной части всего живого на Земле, а именно — воде. В издании собраны произведения классиков и современников, от стихотворений до эссе. Публикуем сборник отрывков из газеты «Красная Татария», посвященных казанскому наводнению 1926 года.

6 МАЯ

Разливом реки Казанки залило 3-ю и 2-ю Подлужные улицы, 68 жителей уже покинули свои квартиры, из них 53 расселены по ордерам в подготовленные на случай наводнения здания, а остальные нашли приют у своих родных и знакомых. Продолжающийся подъем воды может вызвать переселение еще 126 человек. 3а сутки, с 4 по 5 мая, прибыло воды в Волге против Казани 54 сантиметра. Всего прибыло воды 981 сантиметр или около 14 аршин.

3атоплена дамба между Ягодной слободой и Гривкой.

Вода близко подошла к рабочим поселкам — Крыловке и Грязнушке, защищенным пока от разлива земляным валом. Идут работы по укреплению вала, начавшего пропускать воду.

7 МАЯ

С 30 апреля по 5 мая прибыло около двух с половиной аршин. Вода подступила к домам по односторонке Засыпкиной улицы, Нижне-Федосеевской, Подлужной, 1, 2-й Мокрой, Триумфальной, Дальне-Архангельской, Татарской и других слобод.

(...)

По сведениям, полученным от главного агентства товаро-пассажирского флота Госпароходства — в ближaйшие дни ожидается подъем воды еще до трех аршин. Всем гражданам города Казани необходимо учесть это обстоятельство и заблаговременно перебраться из районов, которым угрожает наводнение, в отведенные междуведомственной комиссией помещения.

Коммунальным хозяйством организуется пароходное сообщение от Тайницкого моста на Казанке до Кизической слободы с платой 3 копейки с человека — пароходом «Нептун».



9 МАЯ

Гривка и Козья слобода еще вчера были отрезаны, но Крыловка, расположенная позади них в большой яме, упорно не желала пускать воду через земляной вал.

С раннего утра на валу собрались жители Крыловки и весь день насыпали землей небольшие кули, чтобы укрепить ими вал.

Несколько рядов кулей было наложено к вечеру на всем протяжении вала.

Но вода не унимается, с каждым часом поднимается все выше, мутные волны жестко подмывают вал с боков.

В полдень приехали на вал представители междуведомственной комиссии и обещали к вечеру прислать еще сто красноармейцев и несколько тысяч кулей.

Однако, надежды на спасенье мало. Не будь вала, вода в несколько мгновений затопила бы всю Крыловку.

Это видел всякий, и кто мог еще с утра переселился в более безопасные места, к своим родным или знакомым.

11 МАЯ

Казанская льнопрядильная фабрика имени Ленина затоплена. Фабрика 2 дня не работает. Скоро по ее двору поплывут и дрова, и бревна, которых будет кубов 12. Администрация и не подумала заранее увезти их куда следует. Очевидно, ожидают, когда дрова с бревнами со двора фабрики поплывут вниз по Волге.

Фото: Бренинга. Источник pastvu.com

12 МАЯ

От Савиновской стройки до Кизической слободы, от Козьей до Грязнухи и Крыловки мы плыли на лодке с лодочником Егором.

Покосившиеся домишки с выбитыми стеклами в окнах и рамами производят тягостное впечатление. Много домов залиты до крыши. В некоторых домах, залитых наполовину, на чердаках живут люди.

У слухового окна сидит седовласый дед и, созерцая водную ширь, спокойно потягивает из трубки.

— Ты что дед, здесь делаешь? Выселяться надо...

— Выселяться? А зачем? Мне все равно умирать...



Всюду владельцы затопленных домов разъезжают на лодках и плотах, перевозят дрова, какие-то кадушки и разную домашнюю рухлядь.



От Фуксовского сада на фоне водного пространства отчетливо видно село Савиново, расположенное на откосе берега Казанки. Савиново наполовину затоплено водой. В бинокль хорошо видно, как крестьяне спасают свое добро. На задах деревни гуляет скот и сложен в кучи разный скарб. Дальше со всех сторон Савиново окружено водой, и сообщение с Казанью возможно только по железной дороге, через станцию Юдино.

У вокзала. Фото: pastvu.com

13 МАЯ

— Наводнение в этом году, — сказал товарищ Петров в беседе с нашим сотрудником, — превзошло самое крупное, какое было до 1926 года. Последнее большое наводнение было в 1888 году. Тогда уровень воды был выше нуля, с 15 на 16 мая достиг 18,33 аршина, и выше этого прибыль воды не пошла. В настоящем году, на 10 мая, уровень воды достиг 18,99 аршина, и прибыль еще продолжается.

Это обстоятельство и явилось причиной того, что наводнение до известной степени не встречено должным образом, в смысле предотвращения больших бедствий. Дело в том, что все предохранительные сооружения — дамбы, насыпи и прочее, рассчитаны на известный уровень, выше которого вода не поднималась в течение нескольких десятков лет.

Немалую роль в этом сыграло и недоверие населения. Население, основываясь на опыте прошлого, не верило в возможность такого наводнения и не обращало внимания ни на какие предупреждения. Поэтому не только неохотно оказывалась помощь со стороны населения, но правительство нередко было вынуждено прибегать к принудительному выселению из явно опасных мест. Приходилось прибегать к частичным мобилизациям граждан и привлечению красноармейцев. И в таких случаях тяжесть борьбы с наводнением переносилась не на ослабление степени затопляемости, а на то, чтобы предотвратить несчастные случаи с людьми, главным образом — с детворой.

15 МАЯ

По сплошной водной глади в беспорядке разбросаны черные пятнышки. Это — выглядывают из-под воды крыши затопленных домов. Самая высокая часть города не сдается, но и она уже представляет собой отдельные островки и ленточки, окруженные водой. Здесь круглые сутки шумное и беспокойное оживление. Люди, работающие на наблюдательных пунктах, по переселению из затопляемых мест, по спасению фабрик, заводов, насыпей от разрушения, давно забыли о спокойном сне.

(...)

Люди сидят в затопленных домах, смотрят через окна на то, как вода ежечасно грозит ворваться в дом и залить, все что там находится, и ждут распоряжения.

— Какого распоряжения вы ждете? Почему сами не организуетесь?

— Распоряжения от властей ждем — чего делать дальше.

— Да ведь и без распоряжения ясно, что нужно спасаться!

Дом Губайдуллина (Островского, 53). Источник pastvu.com

16 МАЯ

Вода отрезала пароходные пристани и Адмиралтейскую слободу от города. Сообщение по воде поддерживается только двумя маленькими пароходиками. На местах посадки образовались длинные очереди. При посадке в Адмиралтейской слободе пароход «Нептун» подходит бортом к берегу, и пассажиры бросаются с берега на борт парохода, минуя мостики. Вчера пароход до того был переполнен, что пришлось часть пассажиров ссадить.

19 МАЯ

По данным Верхне-Услонского водомерного поста (напротив Казани). За сутки, с 7 часов утра 17 мая, в Казани убыло воды 6 сантиметров или около 1,5 вершка. Начало убыли отмечено и в затопленных районах города.

НАШЕСТВИЕ КРЫС

В связи с наводнением в Казани замечается переселение крыс из затопленных дворов, домов, складов.

Крысы переселяются, конечно, в места, где имеется для них более обильная пища, как, например, мясные лавки, колбасные склады, склады продуктов и так далее.

Само собой разумеется, что съестные припасы ими портятся, поедаются, но главное то, что обострилась возможность распространения заразных болезней от крыс людям. Средств на борьбу с этим злом никаких нет.

ВНИМАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ

Бушует стихия по окраинам, озорничают в помощь ей эльводтрамовские агенты, пробираются в квартиры неплательщиков, перерезают провода, и оставляют затопленных жильцов во власти воды и темноты.

Без всяких предупреждений!

А керосину или свечки во всей округе не найдешь — все лавчонки и ларьки давным-давно под водой. С особенным остервенением накинулись электротехники на затопленную Подлужную.

20 МАЯ

Для правильного проведения обратного переселения граждан затопленных районов организована комиссия из представителей УНИ, Татнаркомздрава, Татнаркомвнудела и Татинженера.

Комиссия приступает к работе.

21 МАЯ

По постановлению президиума горсовета. Нарпит будет отпускать ежедневно 840 обедов для пострадавших от наводнения. Обеды отпускаются только остро нуждающимся.