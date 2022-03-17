Дом Шамиля: кавказский благодетель и его мадам Жильбер

История самого эффектного дома в Старо-Татарской слободе

«Реальное время» запускает новую рубрику, в которой мы будем рассказывать об интересных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Наш первый рассказ посвящен Дому Шамиля, в котором сейчас располагается Литературный музей Габдуллы Тукая. Когда-то в этом красивом особняке на улице Тукая жила одна из богатейших мусульманских семей Казани.

Стиль — генеральский романтический ориентализм

По факту это «Дом госпожи Шамиль», поскольку особняк принадлежал дочери купца первой гильдии Ибрагима Апакова Бибимарьямбану. В 18 лет купеческая дочь вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев, национального героя народов Северного Кавказа — имама Шамиля Мухаммадшафи. А этот дом невеста получила в приданое.

Аварец Шамиль — духовный лидер Дагестана и Чечни, объединивший горцев, многие годы воевавший с Россией и в конце подписавший мирный договор с империей. Шамиль переехал жить в Калугу, а его сыновья — служили в армии. Мухаммадшафи (Мухаммад-Шапи) начал с того, что стал корнетом лейб-гвардии в Кавказском эскадроне. В третий раз он женился в 45 лет.

Изначально это был двухэтажный особняк, который построил архитектор Петр Романов в 1866 году для Ибрагима Апакова. Дочке он передал дом в 1884 году. То, каким мы видим его сейчас, — это результат масштабной перестройки в 1903 году под руководством двух именитых архитекторов после пожара в 1902-м. Особняк в стиле модерн, который встретишь, скорее в Севилье, чем в Казани, сочетающий готику и арабский стиль, который в Европе называют «мудехар».

Для Генриха Руша, который умер в 1905 году, это был один из последних проектов. Также он занимался строительством Александровского пассажа, проектировал здание железнодорожного вокзала, Чернояровский пассаж и «Дом Кекина».

Генрих Амлонг, напротив, только недавно окончил Петербургскую академию художеств и преподавал в Казанской художественной школе архитектуру, работал архитектором Казанской земской управы. Его самый известный проект — это усадьба Сандецкого, где сейчас размещается главное здание Национального музея РТ.

Несмотря на большую разницу в возрасте, это был счастливый брак, союз русскоязычных мусульман. Апакова и вовсе называла себя в юности «мадам Жильбер» и предпочитала французский. Она училась в женской гимназии, ездила во французском экипаже с фонарями. Муж ходил в пенсне, только крашеная хной борода рыжего цвета выдавала в нем горца. По-татарски он говорил плохо.

Пышные приемы, катание в коляске, отдых за границей — это самые яркие события из жизни пары. Апакова зарабатывала до 25 тысяч рублей в год, муж получал пенсию 6 тысяч, у них была дача в Немецкой Швейцарии. Также генерал спонсировал Родионовский институт, был председателем и почетным членом Общества пособия бедным мусульманам в Казани, открыл бесплатную столовую.

Кстати, через несколько лет после свадьбы, в Казань приехал сын генерала от первого брака — Мухамед-Загид, который занимался организацией мусульманского благотворительного общества, пытался организовать публичные театральные представления на татарском. А потом женился и уехал в Москву.

Шамили. Фото: apakovs.narod.ru

Апаковская Казань



Сами Апаковы зарабатывали на многом, в частности — на доходных домах — некоторые в различных форматах сохранились в Казани. Один из них — нынешний ЖК «Татарстан». Это дом, отстроенный заново в 2008 году на месте разрушенного здания номеров «Булгар», в котором жили Тукай и другие представители интеллигенции, а также, к примеру, революционер Мулланур Вахитов.

В 1897 году Бибимарьямбану Апакова продала это здание оренбургскому купцу Ахмету Хусаинову. Тот хотел сделать его вакуфной собственностью медресе «Хусаиния» в Оренбурге — то есть доход от него должен был идти на его расходы (а также еще для 60 медресе Казанской и Уфимской губерний). В 1907 году Хусаинов продал его другому купцу Мухаметшакиру Казакову. А тот отдал часть территории бизнесмену Фаткулле Ахмадуллину, арендовав один из нижних этажей дома и открыв номера «Булгар».

Здесь размещались издательство «Мәгәриф», редакции газет «Юлдуз» и «Эль-Ислах», первая публичная библиотека национальных книг «Китапханаи Исламия», типография «Урнәк». Также здесь одно время располагался «Восточный клуб», в котором татары проводили светские мероприятия — театральные постановки, праздники, концерты.

Музей Тукая. 1908-е годы. Фото: pastvu.com

Кроме того, на углу улиц Московской и Парижской Коммуны (Московская, 72) стоит одноэтажный доходный дом Апакова — Шамиля — Галеева. Апаковы владели и трехэтажным домом на Горького, 26, построенном в 1911—1912 годах. Разумеется, это здание перестраивалось, поскольку было возведено оно еще в первой половине XVIII века, когда им владел Исхак Апаков. В 1911-м усадьбу купил Иван Сурин, бывший крестьянин, заработавший на торговле лесом, также он организовал «Второе Казанское общество взаимного кредита». Наконец, на месте парковки на углу улиц Астрономической и Профсоюзной был дом самого Шамиля, в котором также жили люди и работали лавки.

Глава семейства скончался в 1906 году, когда лечился в Кисловодске. Апакова-Шамиль продала дом фабриканту Валиулле Ибрагимову, который открыл здесь конфетную лавку. Здание конфисковала в 1919 году советская власть, Ибрагимов с детьми уехал в Сан-Франциско и продолжил заниматься бизнесом.

Апакова уехала в Петербург, жила доходном доме на Вознесенском проспекте, недалеко от Смольного и скончалась в 1920-м. Интересно, что обе дочери от этого брака были замужем за одним человеком, большевиком Магомед-Али Дахадаевым, который после развода с Патимат женился на Нафисат. Дахадаев — это название Махачкалы до 1922 года.

После революции в доме разместилось 30 семей. «Дом Шамиля» включили в список объектов культурного наследия в 1981 году, исследовали, расселили. Литературный музей Габдуллы Тукая открылся в 1986-м, к столетию автора «Туган тел». Музей Тукая отремонтировали в 2006-м, а серьезно отреставрировали в 2016—2017 году.



Главный татарский поэт, в нем никогда и не бывал, ведь когда он перебрался в Казань в 1907-м, это был уже не дом Шамилей. Возможно, впрочем, что его посещение не было документально зафиксировано. Ведь, к примеру, несколько лет он работал совсем неподалеку, в доме по современному адресу: ул. Тукая, 63, где находилась редакция «Ялт- Йолт», где он был редактором и трудился вместе с другом Фатихом Амирханом.

Документально известно, что на площади Юнусова проходил җеназа-намаз Габдуллы Тукая, в котором участвовали до 10 тысяч человек. Во время похорон поэта его тело пронесли мимо «Дома Шамиля».

