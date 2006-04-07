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Объективно: Казань

Сюжет 6 материалов
Объективно: Казань
Фото: https://pastvu.com/

Подробно рассказываем о значимых зданиях Казани через его жителей, топонимику, экономику, культуру.

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