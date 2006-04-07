Объективно: Казань
Сюжет 6 материалов
Подробно рассказываем о значимых зданиях Казани через его жителей, топонимику, экономику, культуру.
- Площадь Тысячелетия, она же Весенняя биржа, она же — Ташаяк: все преображения главной площади Казани Гид по площади Тысячелетия
- Дом Валтреста: единоверцы, стахановцы и градозащитники Памятник сталинского ампира, превращающийся в особо опасный для прохожих объект
- Александровский пассаж: стремительный взлет Генриха Руша Печальная история первого поволжского торгового центра