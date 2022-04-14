Дресс-код, отсутствие развлечений и платные уроки: чем жила Мариинская женская гимназия в Казани

Во времена Александра III здесь училось больше детей, чем в лицее КФУ

Фото: Мариинская женская гимназия и Петропавловская церковь, конец XIX века. pastvu.com

Это первая женская гимназия в Казани. До этого в Казани котировался Родионовский институт на нынешней улице Толстого, но спрос на образование был настолько велик, что одного учреждения не хватало. Одна из самых престижных школ дореволюционной Казани — Мариинская гимназия — сегодня в специальной рубрике «Реального времени», в которой мы рассказываем о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Ранее выпуски были посвящены Дому Шамиля, Александровскому пассажу, Спасской башне и дому Валтреста.

Арифметика — бесплатно, немецкий — за деньги



Сначала это — училище, с 1859-го. Через год — с именем, в честь императрицы Марии Александровны. В Петербурге Мариинская гимназия работает с 1858-го. В Казани ей такое название дают в 1869 году. Здесь нет классических языков, мало математики и естественных наук. Учатся 8 лет, на домашних учительниц. Плата — 25 рублей в год, так что в классах — дочки купцов и чиновников. Учителя получают по 20-30 рублей, немного по тем временам. При этом часть занятий для учениц — бесплатные, скажем, русский язык, арифметика, география, история. А за плату — немецкий, французский языки, рисование, музыка, пение, танцы. Каникулы — с 15 июня по 15 августа.



Каждый день по 4 урока, которые длятся 85 минут, уроки начинаются в 8.45, большой перерыв — в полдень. Гимназия размещается в доме Крупенникова, снесенного в 1976 году, — сейчас это подъезд ко второму зданию КФУ, у дома Ушковой. Помещение небольшое, 18 комнат, при этом в 1871 году здесь учатся 377 девушек.



Уничтожение дома Молоствова — Крупенникова. 1976 год. Фото pastvu.com

Переезжает гимназия благодаря председателю Попечительского совета Николаю Боратынскому, сыну поэта. Он предлагает купить дом у наследников помещика Николая Тренина в довольно потрепанном состоянии, в трещинах и дырах, всего за 11 500 рублей. Ранее здесь стояли казармы резервного батальона.



Здание реконструируют, руководит процессом Лев Казимирович Хрщонович, смета — 39 741 рубль. После въезда в 1873-м через пять лет архитектору приходится надстроить здание, причина — здесь учатся уже 500 человек. В 1879 здесь 896 учениц, все равно тесновато, но барышням хватает. В начале XX века здесь учатся и татарки, причем вместо Закона Божьего у них занятия с муллой. Гимназия — место серьезное. Ученицы носят коричневое платье с передником, украшения под запретом, так же как и посещение лекций, балов и маскарадов. Самый известный преподаватель Мариинки — Федор Керенский, чей сын Александр станет председателем Временного правительства.

«Мой конец укрепит все проповедуемые мной идеалы и принципы»

Любопытно, что, когда в 1918-м Казань находилась в осаде, сын Боратынского, Александр Николаевич, отказывался уезжать из города со словами «Моя Семинария, Мариинская гимназия, общественная деятельность, частные люди, приходившие ко мне за духовной поддержкой, наконец, мои дети, в которых я вложил всю мою душу… И вдруг — я убегу?! Тогда вся моя деятельность пойдет насмарку. Если же останусь и мне суждено будет погибнуть, мой конец укрепит все проповедуемые мной идеалы и принципы и, может быть, поддержит тех, кому я их внушал», — эти слова записала в дневнике его сестра Екатерина.

В отличие от многих других исторических зданий, «Мариинка» основную функцию не меняла. После революции здесь была единая трудовая школа, потом просто общеобразовательная, а сейчас — Лицей имени Лобачевского.

Дом Пискунова, 1920—1940-е. Фото pastvu.com

Когда вместо Боратынского — Шмаков

Он был открыт в 1989 году как Экспериментальная школа-лицей №1, позже возникла Очно-заочная школа наук и Академический колледж. На базе двух последних появился лицей №33, позже переименованный в Лицей имени Лобачевского при КФУ. В историческое здание он переехал в 2008 году. 29 марта 2013 года ректор КФУ Ильшат Гафуров создал новый лицей — читаем внимательно — имени Лобачевского КФУ (без «при»), а значит, потребовались перевыборы директора. С тогдашним директором, Павлом Шмаковым, который прямо назвал это попыткой избавиться от него, вуз расстался со скандалом. Теперь же шмаковское «СОлНЦе » и лицей претендуют на один спортзал — территория постройки находится на месте стоянки КФУ.

Что напоминает о прошлом здания? Во-первых, лицейский музей «От Мариинской гимназии к Лицею имени Н.И. Лобачевского КФУ». Во-вторых, продолжительность занятий — до часа и 20 минут.

Сам квартал вокруг лицея еще ждет своего часа. Это дом Пискунова, дом мещанина Сапугольцева, здание гостиницы Дворянского собрания. Внутри участка есть палаты, которые являются одними из старейших зданий в Казани вообще, наряду с домом купца Михляева в районе Петропавловского собора.

В 2017 году было объявлено, что компания «Ак Барс Девелопмент» вновь приступила к работе над кварталом, в частности в усадьбе Сапугольцева, где планируется разместить офисный центр. Работы продолжаются, хоть и очень неспешно.