Какие новые функции обретет Спасская башня казанского Кремля

История одного из главных символов Казани, который побывал церковью и театром, а теперь готовится стать музеем

Фото: Начало XX века /pastvu.com

«Реальное время» запустило рубрику, в которой рассказывает о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Наши первые рассказы посвящены Дому Шамиля и Александровскому пассажу, а сегодня обратимся к Спасской башне казанского Кремля. В конце марта президент Татарстана Рустам Минниханов изучал, как идет реставрация объекта. Концепция дальнейшего использования помещений и экспозиции внутри башни, которая сначала была в введении команды помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой, передана Министерству культуры РТ. Чтобы понять, какой будет судьба здания, изучим его историю.

Надвратная церковь от иногородних специалистов

В документах она называется «Спасская башня с пристроем». Реставрацию ведет «Татинвестгражданпроект». Согласно проекту, на первом этаже разместится экскурсионно-информационный центр, камера хранения и комната экскурсоводов, второй — также будет служебным, а вот третий — превратят в музейную площадку. Ранее по проекту архитектора Светланы Мамлеевой в 2017-2018 годах башню уже начинали реставрировать.

Казанский Кремль, каким мы его сейчас видим, начал отстраиваться после взятия города в 1552 году. Возводили здесь и церкви. Одна из них, в честь иконы Нерукотворного Образа, — была надвратной. Сама икона была срисована со знамени Ивана Грозного. Построили ее в 1555 году, когда царь вызвал специалистов из Пскова, чтобы побыстрее соорудить новую крепость. Кремль, который в то время заканчивался в районе нынешней Темницкой башни, был расширен, деревянные стены начали заменять каменными — полностью это удалось сделать в XVII веке. В результате увеличения Кремля церковь стала, по сути, частью крепостной стены, со Спасской башней, которую строили псковичи.

Постник Яковлев и Иван Ширяй к тому времени были известны, как зодчие Собора Василия Блаженного. Вместе с ними были вызваны 200 их земляков, а также дьяк Шершень Билибин, старосты Богдан Ковырин и Семен Мизинов. Интересно также, что Постника называют Ба́рмой, хотя кое-где в летописях кажется, что это два человека. «Барма» значит — картавый, говорящий невнятно, возможно, он был иностранцем.

Виден ров перед башней. Фото pastvu.com

Изначально башня была двухъярусной, а въезд в нее был Т-образным, потом — Г-образным (как и сейчас у Тайницкой башни) — таким образом сюда было бы тяжело ворваться противнику. В середине XVI века рядом находилась башенка, в которой били набат.

Четырехъярусной башня стала после пожара 1694 года, когда на нее посадили еще два восьмигранника из кирпича. Часы появились в XVIII веке, причем стрелки стояли неподвижно, а крутился циферблат. К привычному виду часы пришли в 1780 году.

В 1815 году башню в очередной раз восстановили, а приехавший в Казань император Николай I дал Церкви статус военной, казанского гарнизона, после чего храм расширили настолько, что он стал примыкать к башне. Икону разместили на стене башни со стороны города, туда вели полукруглые лестницы. Наконец, в 1905 году Федор Малиновский построил новую шатровую часовню в церкви.

В 1857 году появился въезд слева от нее в крепостной стене. Через три года засыпали ров, который окружал Кремль и через который был перекинут мост.

1960-е. Фото pastvu.com

Кремлевский театр



После революции часовню снесли, икона уехала в церковь Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище. С 1930 года в Кремль начали въезжать автомобили, в том числе и через Спасские ворота напрямую. Отметим, что сам храм с внутренней стороны крепости сохранился в образе XVI века.

В 1960 году в башню въехал Тинчуринский, тогда еще Передвижной театр. До этого у артистов не было и такого здания, начинали они на кухне квартиры в доме на улице Московской (ранее ул. Кирова). Труппа театра была поделена на три бригады, которые ездили по районам, ставя спектакли на 7-8 человек. А в башне были служебные кабинеты и зрительный зал для репетиций театра. В частности, здесь постановки принимали комиссия. Актеры называли свой театр «Кремлевским».

Президент РТ в Спасской башне. Фото tatarstan.ru

В 1985 году крыша театра в башне рухнула, после чего актеры вновь оказались на улице, репетируя то в Клубе строителей, то во Дворце меховщиков. После этого Тинчуринский сумел выбить себе пространство на улице Профсоюзной (сейчас это Учебный театр), а после того, как Камаловский переехал в нынешнее здание на озере Нижний Кабан, Тинчуринский в 1988 году получил дом на улице Горького.

В 1967 году НИИ «Прометей», занимающийся исследованием музыки, разместил в башне установку «Малиновый звон» со сфетофильтрами на 24 прожекторах, которые освещали звонницу пропорционально громкости колокола. Проект получил десять медалей ВДНХ СССР.

К слову, этот проект также на памяти у экспертов и краеведов. Одним из предложений о новых функциях в Спасской башне было использование здания под создание музея светомузыки. И, конечно, ей необходимо вернуть «малиновый звон».