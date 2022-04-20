Москвичи выходят из казанского ЦУМа

Слухи об уходе Lynks Property Management в руководстве ТЦ назвали «сокращением объема операционного управления»

Фото: Инна Серова

«Реальному времени» от собственных источников стало известно, что в ближайшее время казанский ЦУМ может покинуть на 100% принадлежащая ее директору Наталье Якименко управляющая компания Lynks Property Management, которая пришла в ТЦ в конце 2020 года — после того, как годом ранее разработала концепцию его реновации. В руководстве торгового комплекса нашему изданию официально сообщили лишь о смене формата сотрудничества: московская УК «сокращает объем операционного управления». До настоящего времени Lynks PM обеспечивала взаимодействие арендаторов, подрядчиков, служб заказчика и торгового центра, отвечала за арендные отношения, маркетинг и другие вопросы управления объектом. Какие изменения произошли в ЦУМе и чем теперь займутся москвичи в казанском ТЦ, а также каковы перспективы старейшего советского универмага по оценке экспертов — подробности в нашем материале.

Не уход, а «сокращение объема управления»

Управляющая компания Lynks Property Management может покинуть казанский ЦУМ уже 25 апреля, сообщил «Реальному времени» информированный источник.

Корреспондент издания обратился в ЦУМ с вопросом, действительно ли москвичи покидают торговый центр и если да, то почему. Но в приемной ТЦ ответили, что все вопросы следует задавать представителям УК. Управляющий ЦУМа от Lynks Property Management Оксана Мысова также не подтвердила и не опровергла эту информацию:

— Мы оставляем этот вопрос без комментариев, — заявила она.

Между тем позднее от руководства ЦУМа все-таки поступил комментарий на вопрос об уходе московской УК. В ТЦ заявили, что стороны меняют формат сотрудничества:

— АО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» и Lynks Property Management меняют формат сотрудничества и переходят к следующему этапу. С конца мая Lynks Property Management сокращает объем операционного управления. Будут сокращены функции коммуникации с существующими арендаторами, включая документооборот, контроль регламента работы ТЦ, контроль за общими зонами и обеспечение деятельности арендаторов, а также гостевой сервис. При этом партнеры расширяют сотрудничество в части стратегического планирования, реконцепции и брокериджа, — заявил «Реальному времени» генеральный директор ОА «ТД ЦУМ» Ильдар Гафаров.

Что касается управляющего ЦУМа — эту должность в последнее время занимала специалист Lynks PМ Оксана Мысова, то она вернется в Москву:

— Да, Оксана Мысова покинет пост управляющего на объекте, но будет продолжать курировать проект в рамках нового этапа сотрудничества с ТЦ «Казанский ЦУМ». Запланированные работы команда центрального офиса Lynks Property Management будет реализовывать из Москвы, — подтвердили в руководстве ТЦ.

ООО «Линкс Проперти Менеджмент» с уставным капиталом 3,1 млн рублей на рынке с 2013 года, имеет в штате 302 сотрудника. По данным «СПАРК-Интерфакс», на начальном этапе учредителем общества была английская компания «ЭЙЧ-ДЖИ-2 ЛИМИТЕД». Однако сейчас руководит и владеет фирмой Наталья Владимировна Якименко, других бизнесов за ней не значится. Компания завершила прошлый год с выручкой 651,5 млн рублей и чистой прибылью в 12,4 млн.

Возможно, имеет место быть экономия расходов со стороны собственников ТЦ. Фото: Инна Серова

У Якименко более 20 лет опыта на рынке недвижимости. В 2012—2019 годах Наталья руководила департаментом управления недвижимостью и эксплуатации компании JLL. По данным специализированного журнала CRE, в результате сделки по выкупу в апреле 2019 года бизнес по управлению и эксплуатации недвижимости JLL перешел под контроль менеджмента и получил новое название Lynks Property Management, сохранив при этом действующие контракты и команду.

Под управлением Lynks PM более 40 объектов коммерческой недвижимости и около 500 специалистов в России и странах СНГ. До работы в JLL Наталья Якименко входила в команду топ-менеджеров в компании CBRE: до 2006 года возглавляла финансовый департамент, затем до 2012 года занимала пост гендиректора российского офиса компании и курировала направления по управлению и эксплуатации недвижимости и управлению проектами строительства. Еще ранее Наталья работала в крупнейших международных компаниях — DHL, PepsiCo, Cadbury Confectionery. Среди крупных клиентов: MR Group, Группа ПСН, O1 Properties, CPD Group, AMMA Development, Bank of America, Bloomberg, Nestle, Nokia Siemens Networks, «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк, «Альфа банк», «ВТБ», Europolis, World Class, Ford, Mitsui и другие.



Якименко остается в России, заверили «Реальное время» в Lynks PM. Что касается сокращения объема операционного управления казанским ЦУМом, возможно, имеет место быть экономия расходов со стороны собственников ТЦ.

В пустующей подземной галерее появилась экспозиция старых фото Казани. Фото: Инна Серова

А как же реновация ЦУМа?

Московская УК заходила на объект с собственной концепцией реновации, максимально ориентированной на туристов. В торговом центре был заявлен фуд-холл на втором этаже площадью около 3 тысяч квадратных метров, где планировалось представить популярные кухни народов мира. Такой же площади была анонсирована торговая галерея в цокольном этаже с магазином электроники и бытовой техники, современным санузлом и чашей — символом старинных ярмарок на площади Ташаяк. А также подземная парковка с мойкой и автосервисом. Но из всех этих планов реализовали лишь минимум.

Символическая кибитка кочевников и каменная чаша «Ташаяк» с монетками на дне. Фото: Инна Серова

В пустующей подземной галерее появились экспозиция старых фото Казани, символическая кибитка кочевников и каменная чаша «Ташаяк» с монетками на дне — напоминание о торговле под стенами Кремля в Казанском ханстве. Ну и, разумеется, появились современные туалеты. Что касается первого и второго этажей, там остались те же точки общепита — два кафе внизу и большая столовая наверху.

В остальном ЦУМ производит несколько унылое впечатление. После ухода из жизни «души ЦУМа» Сании Шехмаметьевой там стало еще пустыннее. Если судить визуально, заполнено не более половины торговых площадей, и, в отличие от других ТЦ, здесь практически не осталось киосков и прилавков в проходах и в центре торговых залов, то есть отсутствуют мелкие арендаторы. Продавцы в магазинах, оставшихся в ТЦ, говорят, что об уходе москвичей не слышали, но признались, что из-за снижения потока покупателей стало труднее платить арендную плату, поэтому многие торговые точки ужались в площадях.

Если судить визуально, заполнено не более половины торговых площадей. Фото: Инна Серова

«Основания для ухода есть»



— Основания для ухода из ЦУМа управляющей компании есть, — считает гендиректор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Я рассчитывал, что они разработают успешную концепцию, и она «выстрелит», но этого не произошло, и я не увидел в чем суть их концепции. Я думаю, не получилось реанимировать ЦУМ, в частности потому, что построенный в прошлом веке советский универмаг исчерпал себя, сегодня другие стандарты и торговли, и развлечений, за покупками, на фуд-корты и в кино люди едут в крупные моллы, они выбирают те торгово-развлекательные центры, где им наиболее комфортно.



По мнению Ахмерова, не вполне логичным и оправданным шагом было инвестировать в расширение ЦУМа за счет подземного этажа:

— Это делают, когда торговля не умещается на имеющихся площадях. А в ЦУМе в последние годы был дефицит арендаторов, а не площадей. Там парковка шикарная, а сам торговый центр был и остался неконцептуальным. Там одно время открывались дисконты, но сейчас они перебрались в XL — там, я считаю, концепция сформировалась неплохо, он пользуется спросом у жителей Ново-Савиновского района. Как и в соседнем «Савиново», положившим в ее основу принцип «все для дома».

Проект реновации ЦУМа, говорит он, не «выстрелил» не только из-за пандемии и экономического кризиса, но и из-за отсутствия продуманной концепции — случайного подбора арендаторов, отсутствия идеи, которая бы объединила разрозненные торговые точки.

— Была ставка на фуд-корт, но сам по себе фудкорт не сработает — это рискованное предприятие, если не организовать его на высоком уровне. Это могли бы сделать какие-то сильные рестораторы. Я бы понял, если бы туда, например, решили подтянуть все халяльные магазины с улицы Профсоюзной и создать некий халяльный центр, это могло бы оживить ЦУМ, — рассуждает Ахмеров. — Либо пойти по пути узкой специализации, которая вообще не связана с торговлей — открыть там коворкинг, офисный центр либо медклинику. Хотя там тоже есть подводные камни — здание ЦУМа — квадратное, для офисов же идеально подходит вытянутое в виде галереи. Возможно, здание ЦУМа вообще имеет смысл продать — его может выкупить какая-нибудь организация под свои нужды.

«Спасет переформатирование»



— Налицо несовпадение изменившихся взглядов собственника здания и задач, которые были поставлены ими перед управляющей компанией, — считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров. — Возможно, причиной этого стали изменение «на ходу» планов, связанных с внешними факторами, о которых никто не предполагал: в 2019 году — пандемия, ну, а далее известные текущие события.

Чикиров также высказал предположение, что приостановка развития ЦУМа также связана с невыполнением обязательств одной из сторон или невозможность их встречного выполнения (бегство и сворачивание международных брендов арендаторов из России).

— Гадать о дальнейшем использовании объекта можно, но осторожно, говорит он. — Так как простой объекта чреват полным его забвением, а коммунальные платежи и налоговые отчисления никто не отменял. В текущих условиях мы видим спрос в аренде на низкий сегмент товаров и услуг — рынок, столовые, дисконт-центры. А ЦУМ, возможно, спасет переформатирование в торгово-офисный многофункциональный центр с размещением госструктуры или МФЦ.

«Самое сложное — подбор арендаторов»

— Я не могу судить о конкретном объекте, так как не изучал его как эксперт, — ответил на вопрос «Реального времени» о перспективах возрождения казанского ЦУМа в смешанном функционале — как торгово-офисного центра, директор Национальной ассоциации операторов сервисных офисов и коворкингов (НАОК) Рафаил Гайнатуллин. — Но в целом проблема ЦУМа как торгового центра — это проблема не сегодняшнего дня и даже не чисто российская. На мой взгляд, ТЦ первыми ощутили на себе давление интернет-торговли — с ее расширением в ТЦ стали закрываться целые «улицы» магазинов. Затем пришла пандемия коронавируса, спровоцировавшая дальнейший отток покупателей. А теперь ситуация осложнилась спецоперацией на Донбассе и введением санкций.



Решить эту проблему, говорит собеседник издания, можно, заместив магазины коворкингами:

— Для средних и небольших ТЦ вроде ЦУМа — это допустимый формат, он не годится только для крупных моллов. Хорошая проходимость, локация в центре и транспортная доступность вполне коррелируются с коворкингом. На привлечение арендаторов в такие ТЦ также позволяет рассчитывать наличие инфраструктуры — объектов общепита, фитнес-центров, магазинов.

Однако, предостерег Рафаил Гайнатуллин, замещение торговых точек офисами — дело сложное. Он подчеркнул, что единственным в России удачным проектом такого рода остается коворкинг «Атмосфера» в московском ТЦ «Рио», расположенном в спальном районе.

— Коворкинг — продукт специального спроса, — говорит он. — Под эти цели подходят верхние, удаленные этажи торговых центров, куда плохо идут покупатели, однако в таком сочетании есть достаточно много отрицательных моментов. Во-первых — проблема естественного дневного света, при его отсутствии работоспособность сотрудников падает, и это сказывается на экономике предприятия-арендатора. Эту проблему можно решить, устроив дополнительные световые фонари на крыше и прорубив новые окна, но это потребует затрат. Вторая помеха — инфраструктура ТЦ, где обычно имеется один общий санузел. Устройство коворкинга повлечет за собой много переделок. Перекладку коммуникаций, а, значит, дополнительные затраты. Третья проблема — отсутствие документации в давно построенных торговых центрах — для переделок ее необходимо восстановить, что очень затратно и непросто. Четвертая: конструктив ТЦ значительно отличается от конструктива бизнес-центра, значит, потребуются перестройки, соответственно, и новые затраты. Наконец, чтобы ТЦ дополнял бизнес-центр и наоборот, нужен тщательный, продуманный подбор арендаторов, а это сложно воплотить.

А еще, добавил Гайнатуллин, ТЦ и коворкинг дополняют друг друга, генерируя трафик посетителей в разное время: торговля оживляется по выходным, офисы становятся точкой притяжения посетителей в будни, когда покупателей мало.

— Но то, что окружает коворкинг, может ему и мешать, — заметил он. — Например, уходит много времени, пока минуешь торговые точки и рестораны и дойдешь до офисов. Поэтому должно предусматриваться грамотное распределение потоков внутри здания, а это непросто. И бизнес старается идти не в торговые, а в бизнес-центры, за редкими исключениями.

Ситуация не оставляет шансов?

— Сегодня во всех торговых центрах ситуация достаточно сложная, поскольку уходят европейские бренды, а те, кто остается, оптимизируют свой бизнес, — говорит эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор «DiGroup — недвижимость и финансы» Диана Нургалиева. — Надо учитывать, что в России закрылось порядка 300 европейских компаний, и бизнес претерпел серьезные изменения. Бренды, которые сегодня работают в стране, испытывают колоссальные сложности с поставками — нарушена логистика, возникают вопросы с ассортиментом, с выводом денег, а с этим все достаточно плачевно. ЦУМ, правда, отличается от других ТЦ тем, что в нем европейских брендов присутствовало не так много, так что на общую картину потеря арендаторов там не особо влияет. Там важно другое: выбирая, в какой торговый центр пойти, люди в первую очередь исходят из того, какая ассортиментная матрица сложилась в этом центре. Для меня матрица, которая сложилась в ЦУМе, выглядит достаточно плачевно: ни фуд-корт, ни досуговые зоны здесь не кажутся привлекательными.

По мнению Нургалиевой, если собственник ЦУМа хочет зарабатывать, ему надо срочно уходить от концепции центрального универмага, увеличивать количество развлечений и фуд-кортов, и, соответственно, менять арендаторов. Но у ЦУМа, полагает она, имеется и другой путь для развития, правда, тоже непростой:

— Торговый центр площадью 17 тысяч квадратных метров — это очень маленький торговый объект, и, если не позиционировать ЦУМ как ТЦ для всей семьи, а просто как ТЦ, будет меньше работы. Например, там есть якорный арендатор, но эта продуктовая сеть не обеспечивает достаточного притока покупателей, и в этом направлении можно было бы поработать, «посадив» туда более выгодный продуктовый ретейл. Но это сложно, потому что большинство федеральных сетей до конца года прекратили свое развитие в ожидании дальнейшего развития событий.

Самая же большая проблема старейшего казанского универмага, похоже, в том, что он в своем нынешнем состоянии дожил до той общей экономической ситуации, которая вообще оставляет очень мало шансов на развитие торгового центра:

— В период любого кризиса люди сокращают расходы — они тратятся лишь на еду, медицину, обучение, досуг и одежду для детей, — подчеркнула Диана Нургалиева.

