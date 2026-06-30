Жители Татарстана стали в два раза чаще защищать недвижимость от аферистов

Регион занял одно из первых мест среди регионов России по данному показателю

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года жители Татарстана подали более 95 тыс. заявок на запрет регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственников. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано около 40 тыс. таких заявлений, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Регион занял одно из первых мест среди регионов России по данному показателю и вошел в пятерку субъектов с наибольшим количеством подобных заявлений. Лидерами среди них являются Московская область с 296 тыс. заявлений, Москва — 271 тыс., Санкт-Петербург — 141 тыс. и Краснодарский край с 132 тыс.

— Запрет на совершение сделок без личного участия — это эффективный инструмент защиты недвижимости от мошенников. В этом году услугой воспользовались более 95 тыс. граждан, что более чем вдвое превышает результаты за аналогичный период прошлого года, — отметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Глава ведомства считает, что рост числа обращений может быть связан с повышением информированности населения о государственной услуге, а также с увеличением мошеннических попыток, которые становятся все более изощренными.

Чтобы внести соответствующий запрет в ЕГРН, необходимо подать заявление в Росреестр. Это можно сделать несколькими способами:

— Лично посетить ближайший офис МФЦ и заполнить заявление по утвержденной форме (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

— Через портал госуслуг (учетная запись пользователя должна быть подтверждена).

Процедура бесплатная и доступна по всей территории России. Запись действительна бессрочно и может быть снята только по личному заявлению собственника или в силу закона (например, при переходе прав), уточнили в Росреестре Татарстана.

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Никита Егоров