Две квартиры в Киеве блогера и дизайнера Артемия Лебедева выставят на торги

Общая стартовая стоимость активов — около 29,2 миллиона гривен

Фото: Динар Фатыхов

Две квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве будут выставлены на аукцион 30 июня. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины, который организует торги.

В Telegram-канале фонда отмечается, что на продажу выставлены активы с общей стартовой стоимостью около 29,2 миллиона гривен, в числе которых — две квартиры Артемия Лебедева в Киеве. Фонд уточнил, что квартиры расположены в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Стоит напомнить, что с 2022 года Артемий Лебедев находится под санкциями Украины. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства его имущества на территории Украины, в числе которого — две квартиры в центре Киева.

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Никита Егоров