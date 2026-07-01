В Казани с начала года новостройки подешевели на 1,5%

В среднем по России квадратный метр подорожал

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам января — июня 2026 года новостройки подешевели на 1,5%, до 250,4 тыс. рублей за 1 кв. м, следует из аналитики портала «Мир квартир».

В целом за минувшие полгода «квадрат» новостроек подорожал в 53 городах из исследованных 70. Наиболее отличились Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%), Барнаул (+10,2%), Махачкала (+9%), Белгород (+8,1%), Ставрополь (+8,1%), Симферополь (+8%), Брянск (+7,9%), Московская область (+7,9%) и Иваново (+6,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом еще в 16 городах, помимо Казани, квадратный метр в новых домах подешевел. Среди таких — Сочи (–6,9%), Уфа (–5,8%), Киров (–4,1%), Тольятти (–3,2%), Краснодар (–2,8%), Тула (–1,6%), Севастополь (–1,5%), Волгоград (–1,4%) и Ростов-на-Дону (–1,2%).

В Москве за I полугодие цена метра возросла на 3,4%, до 475,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 4,3%, до 303,2 тыс. рублей.

В среднем по России квадратный метр подорожал за последние 6 месяцев на 2,6%, до 160,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает квартир для долгосрочной аренды.

Никита Егоров