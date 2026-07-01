Многодетным семьям Казани передадут 400 участков с готовой инфраструктурой

В Прокуратуре Татарстана рассказали о планах полностью закрыть дефицит земли в городе для этой категории граждан

Фото: Динар Фатыхов

«Задача — полностью ликвидировать очередь из многодетных»

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана прошло выездное совещание по вопросу обеспечения землей многодетных семей Казани. Встречу провели в Чернышевском сельском поселении на территории проектируемого коммерческого поселка «Поколение», где для граждан этой категории безвозмездно выделяют 400 земельных участков. Передачу в общей сложности 40 гектаров проводят в рамках соглашения между исполкомом города и группой компаний ASG по результатам утверждения судом мирового соглашения по иску прокурора республики Альберта Суяргулова.

Сейчас на учете с правом на получение земельного участка в Казани стоят 18 173 многодетные семьи. Из них уже выбрали наделы 10 960, предстоит обеспечить 7 213 (при этом 2 168 участков готовятся к передаче). Как уточнили в Прокуратуре РТ, итоговый дефицит для удовлетворения очереди многодетных семей в Казани составляет 5 026 участков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Передача очередникам 400 участков в новом проектируемом поселке «Поколение» в районе деревни Каймары — первый этап работы, в дальнейшем предстоит передать еще больше земель. Заместитель прокурора РТ Владимир Посохов отметил, что республика продолжает реализацию целого комплекса мероприятий по предоставлению участков многодетным семьям, и на сегодня это — одна из самых значимых мер поддержки населения:

— Целью сегодняшнего выездного совещания была «обкатка технологий» обеспечения земли необходимой инфраструктурой — что называется, на упреждение. По результатам мы достигли соглашения с группой компаний ASG. Они безвозмездно передают порядка 10 тысяч земельных участков — это охватывает весь зеленый пояс вокруг Казани: Лаишевский, Высокогорский, Пестречинский и Верхнеуслонский районы. Это позволяет нам решить достаточно одиозную задачу — полностью ликвидировать очередь из многодетных, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Это беспрецедентный опыт — участки передаются готовыми к освоению»

По словам зампрокурора РТ, вопрос с обеспечением землей порядка пяти тысяч очередников в Казанском поясе будет закрыт раз и навсегда. Самое главное — участки предоставят с готовой инфраструктурой, будут подъездные пути, возможность подключения газа и энергоснабжения. «Это совсем другое качество поддержки нашего населения», — подчеркнул Владимир Посохов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер также добавил, что сейчас поставлена задача максимально снизить бюрократические препоны: «Мы собрали все необходимые органы власти, все ресурсоснабжающие организации, представителей бизнеса. Задачи поставлены: как только будет реализована и разработана градостроительная документация, мы приступим к раздаче этих участков». В сентябре—октябре в поселке «Поколение» уже будет первое технологическое присоединение для тех, кто получит участок.

Совещание стало площадкой для синхронизации действий органов власти, муниципалитета и бизнеса. Участники встречи на месте оценили ход работ и подтвердили сроки реализации проекта. Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG, подчеркнул, что поддержка многодетных семей — важное направление.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наша группа компаний встраивает эту задачу в собственную социальную миссию — она логично перекликается с нашим основным профилем, а именно развитием территорий. В ноябре 2025 года мы заключили соглашение о подготовке и передаче 400 земельных участков — это беспрецедентный опыт: участки передаются уже готовыми к освоению, — сообщил он.

— Мы уже порядка двух лет плотно занимаемся подбором площадок совместно с Министерством земельных и имущественных отношений РТ и Институтом пространственного планирования РТ. При этом руководствуемся четкими градостроительными критериями: участки должны примыкать к населенным пунктам, иметь базовую социальную инфраструктуру поблизости, подъездные дороги с твердым покрытием, а также быть пригодными с точки зрения геологии (в первую очередь важно отсутствие карстовых образований), — указал замглавы Минстроя РТ Владимир Кудряшев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации собственника земель, к четвертому кварталу 2026 года планируется завершить ключевые работы: утвердить градостроительную документацию, построить дороги (сейчас готовность — 70%), обеспечить возможность льготного подключения к электросетям. Параллельно идет проектирование газопровода, что позволит в дальнейшем подвести газ до границ участков в рамках программы социальной догазификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Василя Ширшова