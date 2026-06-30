В Татарстане на 16% снизился объем выдачи ипотеки

По данным рынка ИЖК, республика вошла в число регионов с наибольшим сокращением объемов выдач

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в мае 2026 года зафиксировано снижение выдачи ипотечных жилищных кредитов. По данным рынка ИЖК, республика вошла в число регионов с наибольшим сокращением объемов выдач — показатель уменьшился на 16,3% за месяц. Это следует из данных на сайте ЦБ.

При этом в целом по стране в тройку лидеров по объемам ипотечного кредитования традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В Татарстане объем выданных ипотечных кредитов в мае составил 10,3 млрд рублей против 12,3 млрд рублей месяцем ранее. Почти рядом — 9,7 млрд рублей — находится Башкирия в списке регионов ПФО. Почти в два раза меньше, чем у Татарстана, зафиксировано у Пермского края — 5,5 млрд рублей.

В РТ сократилось и кредитование под залог прав требования по договорам долевого строительства — с 4,4 млрд до 3,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в республике при этом осталась на высоком уровне и составила 743 млрд рублей, увеличившись по сравнению с апрелем (741 млрд рублей). При этом, долг республики считается самым высоким среди всех регионов ПФО — рядом по цифрам расположилась только Башкирия, у которой по данным мая задолженность составляет 665 млрд рублей. Следом идет Нижегородская область — 335 млрд рублей.

Объем задолженности по кредитам под залог прав требования по ДДУ в Татарстане снизился с 147 млрд до 144 млрд рублей.

Вопрос изменения условий программы льготной ипотеки «Семейная ипотека» будет решен не раньше 1 октября 2026 года. До этого срока действующие параметры программы сохранятся без изменений, сообщил Минфин России.

Наталья Жирнова