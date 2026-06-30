Госжилфонд Татарстана построил жилье для 1,6 тыс. семей с начала 2026 года

Жилье получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов, участвующих в строительстве объектов соципотеки, и молодые семьи

Фото: Артем Дергунов

Госжилфонд при Раисе Республики Татарстан с начала 2026 года ввел в эксплуатацию 33 дома, построенных в рамках программы социальной ипотеки. В этих домах расположены 1659 квартир общей площадью 82,8 тыс. квадратных метров, что составляет 55% от запланированного на год объема.

Жилье получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов, участвующих в строительстве объектов социальной ипотеки, молодые семьи и другие участники программы. Это позволило выполнить одну из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», которая направлена на увеличение обеспеченности граждан жильем.

Квартиры передаются новоселам с чистовой отделкой и уже оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, а также приборами учета. Одним из основных преимуществ программы остается стоимость квадратного метра, значительно ниже рыночной.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Республиканская программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом с 2005 года, не имеет аналогов в России. Жилье предоставляется на срок до 28,5 года под 7% годовых.

При рождении или усыновлении ребенка участникам программы выплачивается компенсация в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Эти средства могут быть использованы для первоначального взноса или для погашения стоимости жилья.

В инвестиционном плане Госжилфонда на 2026 год предусмотрено строительство 108 домов в городах и районах Татарстана, в которых будет расположено 3123 квартиры общей площадью 150,6 тыс. квадратных метров.

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Никита Егоров