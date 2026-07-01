Дело Долиной: Верховный суд утвердил новые правила для сделок с недвижимостью

Сделки с жильем можно отменить только при доказанной недобросовестности покупателя

Фото: Артем Дергунов

Верховный суд России выпустил обзор судебной практики по спорам о жилье из-за дела Ларисы Долиной, где прописал новые правила. Теперь сделка купли-продажи квартиры может быть отменена только в одном случае — если покупатель знал, что продавец действует под влиянием мошенников или должен был это заподозрить. Если покупатель не знал об обмане и вел себя добросовестно, сделка остается в силе.

— Для признания такого договора недействительным необходимо доказать наличие такого состояния в момент совершения сделки. Кроме того, суды должны выяснять, было ли покупателю известно об отсутствии согласия второго собственника при продаже жилья, находившегося в совместной собственности бывших супругов, — передает РБК слова пресс-службы суда.

Суд подчеркнул, что сам по себе факт обмана продавца третьими лицами не является достаточным основанием для отмены сделки. Также важно, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не считается существенным поводом для ее оспаривания по статье 178 ГК РФ. В таких случаях суд должен оценивать добросовестность покупателя и его возможность распознать признаки обмана.

Отдельные разъяснения касаются сделок, совершенных гражданами, не способными понимать свои действия, а также случаев продажи жилья без согласия второго супруга. Кроме того, договор дарения может быть признан недействительным в рамках дела о банкротстве, если он был заключен с целью нанесения ущерба кредиторам.

Ранее певица Лариса Долина подала иск к мошенникам, обманувшим ее при продаже квартиры, и добивается возмещения ущерба в размере 176,1 млн рублей.



Вадим Вахрушев